71% des salariés utilisent l’IA en secret, selon Microsoft : et vous ?

Une véritable bombe à retardement sommeille dans les entreprises. Selon un nouveau rapport choc de Microsoft, près de trois quarts des employés utilisent des outils d’intelligence artificielle non approuvés par leur direction pour gagner en productivité. Un « Shadow IT » massif qui expose les sociétés à des risques de sécurité colossaux.

Le phénomène a un nom : le « Bring Your Own AI » (BYOAI), ou « Apportez Votre Propre IA ». Face à la pression de la performance, les employés n’attendent plus que leur entreprise leur fournisse des solutions. Ils se tournent massivement vers des outils d’IA publics pour rédiger des e-mails, générer du code ou analyser des données. Le problème ? Ils le font en secret, créant un angle mort gigantesque pour la sécurité informatique.

Un Far West numérique aux conséquences désastreuses

Le rapport de Microsoft, mené en collaboration avec le Work Trend Index, est sans appel : 71% des travailleurs de la connaissance admettent utiliser des applications d’IA externes sans le feu vert de leur hiérarchie. Cette pratique, bien que partant d’une bonne intention (être plus efficace), ouvre une brèche béante dans la confidentialité des données.

Lorsqu’un employé copie-colle des informations sensibles de l’entreprise comme des extraits de code, des listes de clients, des stratégies commerciales dans un chatbot public, il en perd instantanément le contrôle. Ces données peuvent être utilisées pour entraîner les modèles de l’IA, être stockées sur des serveurs non sécurisés ou, pire, être exposées lors d’une cyberattaque.

La double peine : les entreprises à la traîne

Le plus inquiétant, c’est que les entreprises sont souvent les dernières au courant. Les dirigeants, absorbés par d’autres priorités, tardent à encadrer l’usage de l’IA. Cette lenteur pousse les employés, désireux d’innover, à prendre des risques. Ils savent que l’IA est un avantage compétitif, et ils ne veulent pas être laissés pour compte.

Microsoft ne préconise pas une interdiction totale, qui serait contre-productive. Au contraire, le géant de la tech exhorte les entreprises à reprendre le contrôle. Pour Microsoft, la solution serait de proposer des outils d’IA officiels, sécurisés et intégrés à l’environnement de travail, comme Microsoft Copilot.

Offrir une alternative validée permet aux entreprises de booster la productivité de leurs équipes et de protéger leurs actifs les plus précieux.

Ainsi, l’ère du « Shadow AI » doit prendre fin. Les entreprises qui ignoreraient cette tendance ne s’exposent pas seulement à des fuites de données, mais aussi à voir leurs concurrents, plus agiles, prendre une avance décisive.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.