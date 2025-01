A quoi ressemblera l’humanité dans 50 000 ans ? Voici la réponse de l’IA, en images !

Aujourd’hui, les outils d’IA nous permettent d’imaginer à peu près tout ! Ils permettent d’ailleurs de transformer les réflexions des grands rêveurs en quelque chose que l’on peut voir et avec lequel on peut interagir ! C’est justement le cas de ces magnifiques images générées avec ChatGPT.

🔥 Nous recommandons ArtSpace ArtSpace est le meilleur générateur d’image pour de nombreuses raisons. Intuitif, il offre des options diversifiées pour inspirer votre créativité. J'en profite

On a demandé à ChatGPT d’expliquer comment il percevait l’humanité sur 5 000, 10 000 et 50 000 ans d’évolution. Ensuite, les manières dont les humains pourraient changer s’ils étaient laissés isolés sur différentes planètes terraformées. Ici, c’était Mars qui a été choisi avec sa gravité plus faible, ou même les lunes des géantes gazeuses. Enfin, pour donner vie aux images, l’auteur a utilisé le modèle d’image Mystic 2.5 de Freepik. Découvrez ici les résultats impressionnants de ces images !

« Les humains nés sur Mars évoluent-ils progressivement différemment des humains sur Terre ? »

Selon ChatGPT, aucun humain sur Mars ne ressemblerait plus à un humain. Toutefois, le changement ne concerne pas celui qui viendrait de notre planète dans 50 000 ans. Je dois d’ailleurs admettre que les images nous permettent d’imaginer un système solaire lointain que nous ne verrons jamais !

Mais comment tout cela a commencé ? Les images ont été obtenues à partir d’une simple invite sur ChatGPT . « Supposons que Mars soit terraformée dans le futur et qu’elle possède une atmosphère respirable par l’homme. Étant donné la taille plus petite de la planète, le climat plus froid et la gravité plus faible, les humains nés sur Mars évolueraient-ils progressivement différemment des humains sur Terre ? »

Effectivement, la réponse de ChatGPT fut « oui ». Les Martiens humains seraient plus grands avec des os beaucoup plus fragiles. Par ailleurs, leur sang circulera de manière plus efficace et ils auront une plus importante capacité à retenir la chaleur. Enfin, leur perception pourrait être transformée à cause de l’horizon plus court.

Notons que la réponse de cet outil d’IA a beaucoup utilisé le mot « isolé ». Ce qui a ensuite laissé à élargir la conversation jusqu’à comprendre à quel point l’humanité née sur Mars pourrait devenir incompatible avec l’humanité née sur Terre. En général, il faut environ 50 000 ans de véritable isolement.

À quoi nous ressemblerons dans 50 000 ans ? Voici ce que pense l’IA

« Après 50 000 ans ou plus, les Martiens pourraient être considérés comme une espèce distincte (par exemple, Homo martianus). Bien qu’ils puissent partager un ancêtre commun avec les Terriens (Homo sapiens), ils présenteraient probablement des différences anatomiques, physiologiques et génétiques importantes », a écrit ChatGPT.

De plus, on a demandé à l’IA de décrire comment les Martiens humains pourraient évoluer sur 50 000 ans . C’est ce qui a ensuite permis de créer une invite permettant de les représenter. Compte tenu de l’imperfection de DALL-E, on a demandé de générer une invite pour Freepik au lieu de créer l’image elle-même. Voici l’image et l’invite utilisé :

L’idée

« Supposons qu’une véritable spéciation se produise en raison d’un conflit entre la Terre et Mars peu après la terraformation. Cela a divisé les espèces et laissé Mars complètement isolée pendant des dizaines de milliers d’années. Générez une image d’IA qui montrerait à quoi pourrait ressembler un Homo-martien. »

Le premier résultat était un résultat de générateur d’images IA très typique utilisant des mots comme science-fiction et futuriste. Le deuxième était hyperréaliste, ce qui n’est pas génial si vous voulez qu’un modèle d’image IA crée quelque chose d’apparence réelle. La troisième invite m’a donné ce que je voulais, en spécifiant un appareil photo et un objectif.

L’invite :

« Une photographie d’un homo-martien prise avec un objectif Canon EF 50 mm f/1,8, créant une faible profondeur de champ. Le sujet est un humanoïde grand et élancé aux membres allongés et à la structure osseuse légèrement fragile, adapté à la faible gravité de Mars. Sa peau a une teinte rouge-bronze, évoluée pour un rayonnement UV accru. Ses grands yeux réfléchissants, adaptés à la faible luminosité, regardent l’appareil photo. Ses traits faciaux subtilement extraterrestres comprennent un nez plus large et des lèvres plus fines. Il porte des vêtements simples et pratiques fabriqués à partir de matériaux naturels, mélangeant des motifs semblables à ceux de la Terre avec une esthétique martienne unique. L’arrière-plan est légèrement flou, mettant en valeur un paysage martien accidenté et terraformé avec un sol rougeâtre, une végétation clairsemée et un ciel pâle et poussiéreux. L’éclairage naturel projette une lueur chaude et dorée, ressemblant à une photo prise au coucher du soleil. »

Les humains dans d’autres planètes

Ensuite, ils ont imaginé des humains sur d’autres mondes du système solaire. Parmi eux, on peut citer Vénus, Pluton et les lunes des géantes gazeuses. Après cela, l’invite était la suivante : pourquoi pas un monde rocheux en orbite autour de Proxima Centauri (à environ 4,2 années-lumière de la Terre) ? Il s’agit d’un monde rocheux près d’une naine rouge.

Homo-Vénusien

Le sujet : « Une photographie très détaillée d’un Homo-Vénusien, un descendant d’humains vivant sur une Vénus terraformée depuis 50 000 ans. L’individu a un corps grand et mince avec de longs membres pour dissiper la chaleur, et sa peau a un éclat métallique réfléchissant de bronze ou d’or, évolué pour résister au rayonnement solaire intense. Ses yeux sont grands et dorés, avec des iris réfléchissants adaptés aux longues journées de soleil intense et d’exposition aux UV. Les traits du visage comprennent des nez légèrement aplatis et des pommettes proéminentes, évolués pour respirer efficacement dans une atmosphère dense. Ils portent des tissus légers et naturels, conçus pour un climat chaud et humide. L’arrière-plan montre un paysage vénusien luxuriant avec une végétation dense, un ciel doré et une lueur chaude, faisant allusion à la proximité unique de la planète avec le Soleil. Pris à l’aide d’un objectif 35 mm f/2, avec un éclairage naturel et une profondeur de champ réaliste, comme s’il avait été pris par un voyageur sur Vénus. »

Homo-plutonius

Invite : « Une photo d’un Homo-plutonius, une espèce humaine qui a évolué sur Pluton pendant plus de 50 000 ans. L’individu a une ossature compacte et trapue avec d’épaisses couches de graisse sous-cutanée et des muscles denses pour l’isolation et la survie à des températures proches de la cryogénie. Sa peau est pâle avec une texture givrée, presque cristalline, résistante au froid extrême. De grands yeux réfléchissants d’une teinte orange ou dorée dominent son visage, adaptés à la faible luminosité et capables de détecter le rayonnement infrarouge pour ressentir la chaleur. Ils portent des vêtements bien enveloppés et isolés thermiquement, fabriqués à partir de matériaux organiques. Debout sur une plaine gelée de glace d’azote avec un faible givre de méthane scintillant sous un ciel bleuté et sombre, ils regardent vers le faible Soleil, apparaissant comme une petite étoile brillante. Capturé avec un objectif 35 mm et un éclairage doux, soulignant la froideur austère et étrangère du paysage. »

Homo-titanus

Invite : « Une photo d’un Homo-titanus, une espèce humaine qui a évolué pendant plus de 50 000 ans sur Titan. L’individu a une peau épaisse et pâle avec une texture cireuse pour retenir la chaleur et résister au froid glacial. Son corps trapu conserve l’énergie, avec de larges épaules et des membres courts. De grands yeux sombres avec des surfaces réfléchissantes dominent son visage, adaptés à la faible lumière de Titan. Leurs voies nasales sont larges et entourées de crêtes subtiles pour réchauffer l’air dense et riche en azote. Vêtus de vêtements minimalistes et isolants fabriqués à partir de fibres d’hydrocarbures locales, ils se tiennent à côté d’un lac de méthane sous un ciel orange brumeux, avec les anneaux de Saturne faiblement visibles au loin. Capturé avec un objectif 35 mm, la lumière naturelle met en valeur le paysage glacé et extraterrestre. »

Homo europaeus

Invite : « Une photo d’un Homo-europaeus, une espèce humaine qui a évolué sur Europe il y a plus de 50 000 ans. L’individu a une silhouette grande et élancée avec des mains et des pieds palmés pour naviguer dans les océans glacés. Sa peau est translucide, avec de légères veines bleues visibles sous la surface, et des tâches bioluminescentes brillent faiblement le long de ses bras et de son visage, utilisées pour la communication et la navigation dans l’obscurité. Ses yeux sont grands et réfléchissants, adaptés à la faible luminosité sous la glace d’Europe. Il porte des vêtements légers et organiques adaptés à un environnement aquatique. Debout près d’une fissure de glace déchiquetée avec une faible lueur bleue en dessous, il regarde au loin tandis que Jupiter se profile dans le ciel, projetant de faibles ombres. Pris dans des conditions de faible luminosité avec un objectif grand angle, mettant en valeur le terrain glacé et extraterrestre. »

Homo-ganymédis

Invite : « Une photo d’un Homo-ganymedis, une espèce humaine qui a évolué pendant plus de 50 000 ans sur Ganymède. L’individu a une carrure moyennement grande avec une musculature compacte et dense pour s’adapter à la faible gravité de la lune. Sa peau est d’un ton bronze métallique, évoluée pour résister aux radiations et réfléchir à l’énergie solaire. Ses yeux sont en amande et légèrement plus grands que ceux des humains de la Terre, conçus pour maximiser la visibilité dans des conditions de faible luminosité. Ses traits du visage comprennent des pommettes hautes et une poitrine large, abritant des poumons adaptés à la faible atmosphère d’oxygène de Ganymède. Ils portent des tissus naturels superposés, tissés à partir de matériaux issus de la bio-ingénierie. Debout sur une plaine accidentée et glacée avec de faibles traces d’eau liquide et des fissures dans le terrain, ils regardent vers la forme massive de Jupiter, brillant faiblement dans le ciel sombre. Pris avec un objectif 50 mm f/1,4 pour des détails nets et une faible profondeur de champ. »

Homo-proximus

Invite : « Une photographie d’un Homo-proximus, une espèce humaine qui a évolué pendant plus de 50 000 ans sur Proxima-c. L’individu a une ossature trapue et musclée avec des os denses et des proportions compactes pour s’adapter à la gravité plus élevée de la planète. Sa peau est sombre avec un éclat métallique subtil, évoluée pour résister aux radiations intenses des éruptions de Proxima Centauri. Ses yeux sont grands, en forme d’amande et légèrement rouges, conçus pour voir dans la faible lumière riche en infrarouge. Ses traits du visage comprennent de larges pommettes et un nez bas et large, adaptés au traitement de l’air dense et froid. Debout sur un terrain rocheux sous un ciel sombre et rougeâtre, l’arrière-plan montre des falaises accidentées et une atmosphère brumeuse éclairée par la faible lueur ardente de Proxima Centauri. Prise avec un objectif grand angle, la photo se concentre sur leur physiologie unique tout en mettant en valeur l’environnement étranger mais pourtant familier. »

Alors, comment trouvez-vous ces images ? Quelle image est la plus réaliste ? Est-ce que cela pourrait réellement se réaliser ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.