Adobe lance 10 nouveaux agents IA pour le marketing : voici à quoi ils vont vous servir

Adobe mise sur les agents IA pour accompagner les marketeurs. Lors du Summit 2025, le 18 mars à Las Vegas, la firme a dévoilé dix outils intégrés à Adobe Experience Cloud.

Il y a deux ans, Adobe explorait déjà l’IA générative pour transformer des images. Depuis, l’éditeur de Photoshop a élargi son horizon. Son vice-président senior de l’expérience numérique, Amit Ahuja a présenté des outils pour alléger les tâches quotidiennes et affiner l’expérience des clients. Dix agents IA ancrés dans Adobe Experience Platform (AEP).

Des outils aux rôles bien définis

Chaque agent AI a sa spécialité. L’un, dédié à la qualification des comptes, trie les prospects comme un jardinier sépare les fleurs des herbes. Un autre segmente les audiences avec soin. L’agent de production de contenu, tel un scribe moderne, rédige textes et visuels en respectant la guide éditoriale d’une marque. L’analyse de données devient limpide grâce à un agent qui traduit les chiffres en histoires, tandis que l’ingénierie organise les bases de données.

">

Un agent IA veille et fluidifie le parcours client. Celui d’expérimentation teste des campagnes et le conseiller produit suggère des recommandations pertinentes. L‘optimisation des sites web ajuste les pages en temps réel, tandis que l’agent des flux de travail accélère les processus internes.

L’Agent IA Orchestrator, maître d’œuvre technologique de Adobe

Au cœur du système, l’Agent IA Orchestrator coordonne l’ensemble du système. Cette interface, intégrée à AEP, facilite la gestion des nouveaux outils et des solutions tierces, comme celles d’Amazon Web Services ou de Microsoft. Elle se repose sur une plateforme traitant plus d’un milliard d’expériences par an.

Adobe a également dévoilé Brand Concierge, une application basée sur l’Orchestrator. Loin des chatbots mécaniques, cet agent IA converse par texte, voix ou images. Il guide les clients pas à pas, de la curiosité à l’achat, ajustant ses mots à leur histoire. Pour les équipes B2B, il offre des contenus sur mesure et éclaire le chemin vers la vente.

Le lancement des agents IA par Adobe n’est pas un simple hasard. Il s’ancre dans une vague où l’IA générative prend de l’ampleur. Entre juillet 2024 et février 2025, le trafic vers les sites de vente américains porté par ces technologies a bondi de 1 200 %, note Adobe.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.