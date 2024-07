Adobe Photoshop & Illustrator : gain de productivité pour les designers en 2024

Les nouvelles versions d'Adobe Illustrator et Photoshop révolutionnent les workflows créatifs. Les fonctionnalités innovantes permettent aux designers de travailler plus rapidement et efficacement. Ces outils optimisés par l'intelligence artificielle offrent un contrôle créatif sans précédent. Découvrez comment Adobe transforme la productivité et la créativité des professionnels du design avec ses dernières mises à jour.

Adobe révolutionne le Workflow des designers

Les dernières versions d'Adobe Illustrator et Photoshop apportent des innovations majeures. Elles promettent de transformer les workflows créatifs. Grâce à de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, les designers peuvent désormais travailler plus rapidement. Ils peuvent aussi travailler plus efficacement et se concentrer davantage sur l'aspect créatif de leur métier.

Adobe a annoncé aujourd'hui des mises à jour significatives pour ses célèbres applications de création, Illustrator et Photoshop. Ces nouvelles versions introduisent des outils innovants et des améliorations. Elles visent à accélérer les processus créatifs et à améliorer la productivité des designers.

Les nouvelles versions d'Illustrator et de Photoshop visent à rendre les tâches répétitives plus rapides. Elles sont aussi plus intuitives et libèrent ainsi du temps pour la créativité. Illustrator introduit des fonctionnalités comme l'outil de Retype et le Rectangle de sélection. Elles simplifient le travail avec des objets complexes.

Les nouveautés d'Adobe Illustrator et Photoshop

Les nouvelles fonctionnalités de Photoshop incluent le Pinceau de sélection et le Pinceau de réglage. Elles incluent aussi l'outil Texte, qui facilitent des tâches complexes. En outre, l'intégration de la technologie Firefly permet d'enrichir les images avec des détails plus précis. Elle offre un contrôle créatif sans précédent.

Dans Illustrator, des innovations comme le Remplissage génératif de forme (bêta) et l'outil Cote Maquette révolutionnent le design vectoriel. « Les personnes les plus créatives dans les domaines de l'illustration, du design et de la photographie font confiance aux outils Adobe », déclare Ashley Still, Senior Vice President Digital Media chez Adobe. « Les innovations d'Adobe dans Illustrator et Photoshop s'intègrent directement dans les workflows de création existants, offrant aux designers de nouvelles façons de créer. »

Photoshop propose des améliorations dans l'outil Texte et la barre des tâches contextuelle. Elles permettent de créer des listes à puces et de retravailler des formes avec plus de facilité. La génération d'image, optimisée par le modèle Adobe Firefly Image 3, offre de nouvelles méthodes d'idéation et de création.

Dans Photoshop, les outils Pinceau de sélection, Pinceau de réglage, et Générer une image sont maintenant accessibles sur ordinateur et sur le web. Ces nouvelles fonctionnalités promettent de transformer les workflows créatifs. Elles offrent aux designers des moyens plus rapides et plus intuitifs de donner vie à leurs idées.

Une IA responsable au service des créateurs

Adobe s'engage à intégrer l'intelligence artificielle de manière responsable et éthique. L'entreprise promet de respecter les droits des créateurs. Elle promet aussi d'utiliser des contenus sous licence pour entraîner ses modèles d'IA. Adobe Firefly, par exemple, est conçu pour fournir des modèles d'IA générative de haute qualité. Ces modèles sont sûrs pour un usage commercial.

Les innovations telles que les Content Credentials permettent d'identifier les créateurs et la provenance des contenus. Elles assurent ainsi une transparence et une responsabilité accrues.

« Adobe souhaite être un partenaire de confiance pour les créateurs et intégrer la technologie de manière responsable », affirme Ashley Still. « Nous nous engageons à adopter une approche éthique et responsable, en développant l'IA conformément aux principes d'éthique de l'entreprise : respect, responsabilité et transparence. »

Le modèle vectoriel Firefly (bêta) est désormais disponible dans Adobe Illustrator. Il inclut le remplissage génératif de forme, Du texte à l'image vectorielle et la référence de style. Des outils comme Maquette, Cote, Retype, et la barre des tâches contextuelle sont également disponibles.

Adobe continue d'innover pour soutenir la communauté créative. Avec ces dernières mises à jour, les designers peuvent se concentrer sur l'essentiel : dessiner, concevoir et réaliser leurs visions créatives.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

