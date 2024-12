Les agents d’IA sont conçus pour simplifier les tâches des entreprises et des particuliers. Néanmoins, ces outils révolutionnaires soulèvent des questions cruciales en matière de sécurité, avec des conséquences parfois difficiles à anticiper.

Chaque jour, nous prenons des décisions. Depuis des siècles, les philosophes soutiennent qu’une chose importante distingue les êtres humains des formes de vie plus rudimentaires et des machines. Il s’agit de cette faculté d’agir de manière délibérée, ou avec l’assistance d’un intermédiaire. Toutefois, l’IA pourrait bientôt bouleverser cette distinction.

Les géants de la tech, sous pression pour rentabiliser leurs investissements colossaux dans l’IA, investissent sur les agents autonomes comme la prochaine grande innovation pour le grand public. Ces agents, alimentés par des modèles de langage avancé, se distinguent des chatbots classiques par leur capacité à exécuter des tâches complexes. Et ce, de manière autonome en interagissant directement avec des applications et des systèmes externes.

OpenAI a identifié les agents comme une étape clé vers l’intelligence artificielle générale (IAG), et la société s’apprête à lancer en janvier un agent nommé « Operator ». Mark Zuckerberg, PDG de Meta, va jusqu’à prédire que ces agents pourraient surpasser les humains en nombre.

Un agent IA ? C’est quoi exactement ?

De manière générale,tous les algorithmes d’apprentissage automatique peuvent être considérés comme des « agents IA » dans la mesure où ils apprennent ou affinent continuellement leur capacité à atteindre des objectifs spécifiques.

Pour ce faire, ces systèmes doivent exploiter des modèles dégagés à partir de vastes ensembles de données.

« Dans le domaine de l’intelligence artificielle, nous avons toujours considéré tous les systèmes comme des agents », explique Stuart Russell, chercheur pionnier en IA et professeur à l’Université de Californie à Berkeley. « La seule différence est que certains de ces agents sont très simples. »

Cependant, les outils d’IA modernes deviennent de plus en plus réactifs grâce à certaines avancées technologiques. L’une de ces innovations est leur capacité à utiliser des outils numériques tels que les moteurs de recherche.

L’autonomie des agents IA repose également sur leur capacité à prendre des décisions complexes sur une période prolongée. Plus ces agents deviennent sophistiqués, plus ils seront capables d’effectuer des tâches complexes.

Gabriel, de Google DeepMind, imagine qu’un agent futuriste pourrait participer à des découvertes scientifiques majeures.

L’essor des agents artificiels, une voie vers de nombreux défis ?

L’émergence des agents artificiels soulève de nouveaux défis sur le lieu de travail, sur les réseaux sociaux, sur Internet, et pour l’économie. Les cadres juridiques élaborés au fil des décennies finiront par intégrer ces agents, dont le comportement diffère fondamentalement de celui des humains.

Certains experts qualifient l’IA de « forme d’intelligence extraterrestre »en raison de sa nature étrange. Prenons l’exemple du secteur financier, où les algorithmes suivent déjà les prix des biens et prennent en compte l’inflation. Aujourd’hui, des agents prennent des décisions financières pour les individus et les organisations. Ce qui soulève d’ailleurs des questions juridiques complexes.

Gillian Hadfield, experte en gouvernance de l’IA, souligne qu’une infrastructure adaptée est nécessaire pour intégrer ces agents dans nos systèmes de régulation actuels. Par exemple, si un agent signe un contrat au nom d’une entreprise et en viole les termes, qui en est responsable ? Les agents devraient-ils obtenir un statut juridique similaire à celui des entreprises ?

Des agents IA éthiques ? Un défi majeur ?

Un autre défi majeur réside dans l’alignement éthique des agents. Plus précisément, s’assurer que leur comportement respecte les normes humaines. À mesure que ces agents deviennent plus complexes, il devient de plus en plus difficile de comprendre comment ils prennent leurs décisions. Et ce, avec des objectifs devenant de plus en plus abstraits et des comportements émergents impossibles à prévoir.

Yoshua Bengio, pionnier des réseaux neuronaux, avertit que ce problème pourrait mener à une perte de contrôle humain si les agents deviennent trop autonomes. Il note également le conflit d’intérêt entre les priorités des grandes entreprises technologiques et la sécurité publique.

Un exemple frappant est celui des algorithmes de Facebook, qui ont alimenté une campagne de haine contre la minorité rohingya en Birmanie. Cela montre un des effets secondaires imprévus de la stratégie visant à maximiser l’engagement des utilisateurs.

Je dois avouer qu’à mesure que l’IA se transforme en agents plus autonomes, le risque de manipulation et de mauvais alignement ne fera que croître. Et vous qu’en pensez-vous ?

