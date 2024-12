Alcool au volant : ce nouveau radar IA peut détecter si vous êtes ivre !

Conduire sous l’emprise de l’alcool ou de drogues, téléphone à la main et sans ceinture de sécurité va bientôt devenir mission impossible. Un radar IA est testé au Royaume-Uni pour traquer ces comportements dangereux. Et une repéré, n’espérez pas pouvoir l’amadouer, c’est inutile

Après les patrouilles classiques et les radars automatiques, voici venu le tour de l’IA de surveiller nos routes. Comme l’ont dit les autorités locales : « Nos agents ne peuvent pas être partout « .

Ce radar IA vise alors à aider les forces de l’ordre à intervenir à temps, prévenir les accidents et sauver des vies.

Une IA au service de la sécurité routière

Ce fameux radar IA est baptisé Heads-Up. Une entreprise australienne du nom de Acusensus le teste actuellement dans les comtés du Devon et de Cornouailles au Royaume-Uni.

En gros, le radar IA enregistre des images précises des véhicules grâce à plusieurs caméras. Ces données sont ensuite passées au crible par un logiciel d’IA, capable de détecter des infractions potentielles.

« La technologie analyse divers paramètres, comme la façon dont une voiture se déplace sur la route. Si un comportement anormal est détecté, le système peut alerter une équipe d’interception postée plus loin pour arrêter le conducteur et approfondir les vérifications », explique Geoff Collins, directeur d’Acusensus au Royaume-Uni.

Pour la police, comme l’a déclaré le commissaire Simon Jenkinson à la BBC, l’enjeu est de taille : réduire les accidents, surtout ceux liés à l’alcool et aux drogues.

« Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver des vies sur nos routes. Intégrer des technologies émergentes comme ces caméras est crucial dans cette mission »

Ce radar IA est monté sur une grue mobile facile à déployer. Sans que vous vous en rendiez compte, l’appareil observe discrètement votre conduite. Il analyse votre comportement sur la route, détecte les anomalies, et surveille le flux des véhicules pour repérer les situations suspectes.

Par exemple, il peut identifier une conduite irrégulière. Il suffit qu’un véhicule zigzague ou roule entre les lignes blanches pour éveiller les soupçons du système.

L’IA transmet ensuite l’alerte aux forces de l’ordre locale et ces dernières n’auront plus qu’à effectuer un contrôle et, si nécessaire, un test de dépistage.

Personnellement, je trouve qu’avec cette collaboration entre les autorités et l’IA, nous pouvons espérer une route plus sûre. Mais à coup sûr, certains y voient une nouvelle étape vers la surveillance de masse.

Et vous, que pensez-vous ? Faîtes-nous part de vos perceptions dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.