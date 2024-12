Alerte info : Lenovo et Valve vont dévoiler le futur des consoles portables au CES 2025

Lenovo se prépare à dévoiler son prochain grand coup dans le domaine des consoles portables. L’événement accueillera Valve en tant qu’invité spécial et comptera également sur la présence d’un haut responsable de Microsoft travaillant sur la future génération de Xbox. Une alliance stratégique ou un avant-goût de l’avenir du gaming ?

« L’avenir des consoles portables arrive au CES 2025, et vous êtes aux premières loges ! » C’est la déclaration audacieuse d’un e-mail qui vient d’atterrir dans la boîte de réception de plusieurs acteurs dans le secteur du jeu vidéo.

Traduction ? Il semblerait que Lenovo ait pratiquement confirmé l’annonce imminente de sa première console portable sous SteamOS, prévue à Las Vegas d’ici le 7 janvier 2025. Les spéculations se tournent vers la Legion Go S, un appareil équipé d’un bouton Steam, récemment dévoilé par le leaker Evan Blass.

Une alliance entre Lenovo, Valve et Microsoft ? Qu’est-ce que cela dissimule réellement ?

Je me demande pourquoi une telle annonce suscite-t-elle autant d’intérêt ? Le 7 janvier 2025, Lenovo organisera un événement intitulé « Lenovo Legion x AMD : l’avenir des consoles de jeu portables ».

Je dois avouer que c’est bien plus qu’un simple événement pour les amateurs de vidéo. En effet, celui-ci promet d’être captivant, notamment grâce à la présence de Pierre-Loup Griffais, co-concepteur de SteamOS et du Steam Deck chez Valve.

Pour l’occasion, Lenovo et AMD le présentent comme « l’architecte en chef de la conception » de Valve. Par contre, Griffais préfère le titre de simple concepteur, reflet de la culture collaborative de l’entreprise.

Mais ce n’est pas tout ! Jason Ronald, vice-président de Microsoft en charge de l’écosystème Xbox, montera également sur scène. Désormais présenté comme le « vice-président de la prochaine génération », Ronald apportera sa vision des futures plateformes de jeu.

En parallèle, Lenovo devrait dévoiler des mises à jour de sa gamme Legion Go. Selon les fuites, le modèle plus grand, basé sur Windows, sera doté de contrôleurs détachables. Par ailleurs, une version Windows de la plus compacte Legion Go S pourrait également être annoncée.

Il est fort probable que ces appareils embarquent les nouvelles puces Z2 Extreme d’AMD. Rappelons que ce dernier est encore entouré de mystère.

CES 2025, un événement à ne pas manquer !

Vous êtes fan de jeux vidéo ? Cet événement pourrait vous intéresser, ainsi voici les détails ! Lenovo Legion et AMD, leaders dans le domaine du gaming, organisent un cocktail exclusif avec des invités spéciaux. Parmi les plus notables, on peut citer Valve et d’autres géants de l’industrie du jeu.

Ce sera l’occasion de partager des perspectives passionnantes sur l’avenir des consoles portables. Par ailleurs, on y trouve aussi les dernières innovations Lenovo Legion Go propulsées par la technologie AMD.

C’est aussi l’occasion de découvrir la manière dont Lenovo Legion et les puces AMD Ryzen transforment l’expérience de jeu. Je dois dire que c’est aussi le moment propice pour se préparer à explorer l’avenir du jeu portable.

Certes, nous ne nous attendions pas à une annonce surprise de la part de Microsoft concernant une console portable Xbox. En fait, Phil Spencer, le patron de Xbox, a évoqué un tel projet pour les années à venir.

Je pense ainsi qu’il est possible que Microsoft et Lenovo cherchent à faire de chaque console portable un potentiel appareil Xbox. Cela fait écho à la nouvelle campagne marketing de Microsoft, « Ceci est une Xbox », qui pourrait jouer sur cette idée.

Qu’en pensez-vous ? Est-ce un événement qui pourrait vous intéresser ?

