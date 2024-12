Imagine : pour développer sa créativité

On aime Outils adaptés aux débutants

Exportation en haute qualité On aime moins Fonctionnalités avancées restreintes

Tarifs inégaux

Pour une alternative professionnelle à Illustrator, Imagine Art est le meilleur choix possible.

Ce dernier vous propose une approche intuitive pour transformer vos idées en images de qualité professionnelle. En effet, ce logiciel repose sur une bibliothèque d’outils créatifs allant des brosses personnalisables aux modèles prédéfinis. Les utilisateurs peuvent facilement combiner différentes techniques pour créer des visuels originaux. De plus, Imagine brille par sa capacité à exporter des images en haute résolution, un atout essentiel pour les impressions ou les publications numériques.

Il inclut également des fonctionnalités inspirantes comme des palettes de couleurs préconçues et des suggestions basées sur l’intelligence artificielle. Bien qu’Imagine se destine principalement à un usage individuel, son coût abordable et son ergonomie séduisent une large communauté de créateurs. Cependant, la personnalisation avancée peut être limitée pour les projets plus complexes.

Caractéristiques techniques