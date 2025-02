Anthropic lance Claude 3.7, la 1ère IA hybride à la fois rapide et lente : à quoi ça sert ?

Les intelligences artificielles sont souvent rapides ou réfléchies, mais rarement les deux à la fois. Aujourd’hui, Anthropic Claude 3.7 Sonnet brise les limites… Ce modèle hybride est unique : il peut répondre en une seconde ou analyser en profondeur. Ensuite, il ajuste son raisonnement sans intervention.

Jusqu’ici, il fallait trancher : une IA rapide ou une IA méthodique ? Les modèles comme o3 d’OpenAI, R1 de DeepSeek ou Gemini 2.0 Flash Thinking de Google offrent une grande précision. Mais vous savez quoi ? Leurs réponses prennent du temps. De son côté, Claude 3.7 Sonnet casse cette habitude. Il choisit le bon rythme, selon la question posée.

C’est bien en guise de réponse qu’Anthropic propose une intelligence qui s’adapte. Une question simple reçoit une réponse instantanée. Par contre, un problème complexe active une réflexion détaillée. Claude 3.7 Sonnet comprend cette nuance et ajuste son raisonnement.

Il s’agit là d’une approche qui imite l’humain ! Nous pouvons réagir rapidement ou prendre du recul… En effet, cette capacité rend l’IA plus fluide et plus intuitive. De même, elle évite aux utilisateurs de jongler entre plusieurs modèles.

Alors, que vaut réellement Anthropic avec Claude 3.7 ?

Notons que Claude 3.7 Sonnet ne se limite pas à fournir des réponses : il détaille sa manière de penser. C’est la raison pour laquelle il permet aux utilisateurs d’accéder à un bloc-notes interactif.

En effet, chaque raisonnement détaillé devient visible. Ce qui change tout ! Plus qu’une simple réponse, c’est un cheminement logique que l’on peut suivre. Cette approche s’avère essentielle pour les mathématiques, la physique, la programmation ou même la prise de décision.

Par ailleurs, Anthropic assure que ce modèle dépasse son prédécesseur, Claude 3.5. Toutefois, cette capacité avancée reste réservée aux utilisateurs avec un abonnement payant.

Malgré cela, même sans cette option, Claude 3.7 Sonnet se montre plus performant, plus précis et plus fiable !

C’est quoi Claude Code ?

En parallèle du lancement de Claude 3.7 Sonnet, Anthropic dévoile Claude Code, une IA agentique dédiée aux développeurs. Cet outil ne se limite pas à la génération de code. Il peut rechercher et lire du code, modifier des fichiers, exécuter des tests et valider des modifications.

L’un de ses atouts majeurs est sa compatibilité avec GitHub et les outils de ligne de commande. Lors des premiers tests, Claude Code a réalisé en une seule fois des tâches qui prenaient habituellement 45 minutes. Ce gain de temps représente un avantage considérable pour les développeurs.

Anthropic précise que Claude Code est actuellement en avant-première pour des tests limités. Son évolution dépendra des retours des premiers utilisateurs. L’entreprise prévoit d’ajouter des fonctionnalités comme l’amélioration des appels d’outils, la gestion des commandes longues et une meilleure interaction avec l’utilisateur.

Alors, que pensez-vous de cette nouvelle IA hybride ? Préférez-vous une IA rapide ou une IA qui réfléchit davantage ? Laissez votre avis en commentaire !

