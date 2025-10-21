Apple AirPods Pro 3 déjà en promo : les nouveaux écouteurs haut de gamme tombent à 230 € chez Ubaldi

Les tout nouveaux AirPods Pro 3 signés Apple viennent à peine de sortir qu’ils profitent déjà d’une première réduction. Affichés à 230 € au lieu de 249 € chez Ubaldi, grâce au code promo 3UBA4125, ils deviennent encore plus attractifs pour les possesseurs d’iPhone à la recherche du meilleur son sans fil du moment.

Apple a mis trois ans pour peaufiner la formule de ses AirPods Pro, et le résultat est à la hauteur de l’attente. Les AirPods Pro 3 succèdent aux AirPods Pro 2 avec un lot de nouveautés bien pensées : réduction de bruit active (ANC) encore plus performante, meilleur confort, et autonomie revue à la hausse. À 230 €, ces écouteurs font partie des rares produits Apple récents déjà accessibles sous la barre des 250 €. Une belle occasion pour ceux qui veulent profiter du meilleur de la marque sans payer le prix fort.

Une expérience audio taillée pour l’iPhone

Les AirPods Pro 3 brillent avant tout par leur intégration parfaite dans l’écosystème Apple. L’appairage se fait en une seconde, la bascule automatique entre les appareils (Mac, iPad, iPhone) est fluide, et Siri reste toujours prêt à l’écoute. L’Audio Spatial avec suivi dynamique de la tête plonge littéralement dans la musique ou les séries, tandis que la détection des conversations ajuste automatiquement le volume quand vous parlez.

Côté qualité sonore, le nouveau transducteur large bande assure un rendu incroyablement équilibré, riche en détails et en dynamique. La réduction de bruit active est tout simplement bluffante : les bruits de la rue ou du métro disparaissent, et le mode Transparence laisse filtrer les sons ambiants de façon naturelle, sans effet étouffé.

Confort et innovations au service du quotidien

Apple a également repensé le confort. Les nouveaux embouts légèrement inclinés et garnis de bulles d’air améliorent la tenue et la sensation d’isolation, même après plusieurs heures d’écoute. Les AirPods Pro 3 et leur boîtier sont certifiés IP57, ce qui les rend résistants à la poussière et à l’eau : un vrai plus pour les sportifs ou les utilisateurs nomades.

Autre nouveauté : le capteur de rythme cardiaque intégré, qui synchronise vos données directement avec l’application Forme d’iOS. Une manière élégante de mêler bien-être et technologie, sans alourdir l’usage.

Une réduction rare pour un produit Apple récent

Lancés à 249 €, les AirPods Pro 3 bénéficient donc d’une remise de 20 € dès leur sortie, soit près de 8 % d’économie sur un produit Apple flambant neuf. C’est un tarif plus avantageux que chez Apple Store ou Amazon, où le modèle reste encore au prix fort. À ce prix, difficile de trouver une meilleure paire d’écouteurs aussi polyvalente et aboutie.

Qualité Apple, fiabilité Ubaldi

Apple reste une référence incontestée en matière d’audio grand public, et les AirPods Pro 3 incarnent cette maîtrise. Quant à Ubaldi, l’enseigne française est revendeur agréé Apple, garantissant une livraison rapide, la garantie constructeur de 2 ans et un service client fiable. Une combinaison rassurante pour un achat en toute confiance.

Ne ratez pas cette offre unique !

Les AirPods Pro 3 sont les compagnons idéaux pour les utilisateurs d’iPhone, les fans d’Apple Music et ceux qui recherchent une expérience audio premium sans compromis. Entre réduction de bruit d’exception, autonomie améliorée et intégration fluide avec iOS, ils sont tout simplement les meilleurs écouteurs sans fil du moment. Mais attention : ces offres sur les produits Apple sont souvent limitées dans le temps.

