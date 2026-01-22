Apple prépare un pin’s IA : nouvelle révolution ou flop final de l’ère Tim Cook ?

Apple se prépare à lancer son premier appareil IA ! Il s’agirait… d’un Pin’s. Ce produit peut-il rencontrer le succès auprès du grand public ? Ou va-t-il connaître un échec commercial digne du Vision Pro ? Dans tous les cas, de OpenAI à Meta en passant par Apple, les géants de la tech semblent déterminés à faire entrer l’intelligence artificielle dans le monde matériel !

Et si le futur de la technologie n’était ni le smartphone, ni le PC, ni les lunettes intelligentes, mais… un simple pin’s comme celui que tu accrochais sur ton cartable quand tu étais en primaire ?

C’est à peu de choses près l’avenir qu’envisage Apple. Sauf qu’on ne parle pas d’un petit pin’s décoratif, mais d’un gadget bardé de composants électroniques dernier cri.

Selon un rapport publié mercredi par The Information, la Pomme compte développer son propre wearable dopé à l’IA. Le pin’s est décrit comme un « disque fin, plat et circulaire, doté d’une coque en aluminium et en verre ». Les ingénieurs espèrent le réduire à la taille d’un AirTag, mais légèrement plus épais.

Apple $AAPL is reportedly developing an AI-powered wearable pin the size of an AirTag that is equipped with multiple cameras, a speaker, microphones and wireless charging



The device could be released as early as 2027



(Source: The Information) pic.twitter.com/7gdrbk1yPr — Evan (@StockMKTNewz) January 21, 2026

Il serait équipé de trois microphones, et deux caméras : l’une avec un objectif standard et l’autre avec un objectif grand-angle. Ceci permettrait de capturer des photos et des vidéos.

On retrouverait également un bouton physique, un haut-parleur et une bande de recharge à l’arrière. Un système similaire à celui des bracelets Fitbit.

En l’accrochant à vos habits, vous profiteriez d’un assistant IA comme ChatGPT disponible en permanence.

En parallèle, le bruit court qu’Apple compte transformer son assistant vocal Siri en chatbot type ChatGPT. Le chemin semble donc tout tracé, et l’on devine que ce pin’s embarquera le nouveau Siri.

2026 : le début de l’âge du hardware IA

On se rappelle tous du « One More Thing » de Steve Jobs, du lancement de l’iPhone et de la révolution qui s’en est suivie. En quelques années seulement, même les plus sceptiques ont fini avec un smartphone dans la poche.

Certes, il est difficile d’imaginer un simple pin’s avoir un tel impact sur nos sociétés. Néanmoins, le lancement de ce produit par un titan comme Apple confirmerait que nous entrons dans l’ère du hardware IA.

Plusieurs entreprises de renom ont déjà lancé des lunettes IA, à l’instar de Meta, Xiaomi ou encore HTC. Toutefois, le 19 janvier 2026, lors du Forum de Davos, un nouveau cap a été franchi.

Le directeur des affaires publiques d’OpenAI, Chris Lehane, a annoncé que le tout premier appareil IA de la startup serait lancé au cours du second semestre de cette année.

Selon différentes sources, ce premier appareil prendrait la forme d’une paire d’écouteurs connectés à ChatGPT. Auparavant, les rumeurs évoquaient un stylo connecté.

En d’autres termes, le leader de l’industrie de l’IA s’apprête à faire son entrée en fanfare dans le domaine du hardware. Nul doute qu’il fera des émules.

Selon un rapport de Fact.mr, le marché des wareables IA est estimé à 30 milliards de dollars en 2025, mais pourrait atteindre 370 milliards de dollars d’ici 2035.

On peut même s’attendre à ce qu’Apple accélère et lance son pin dès 2027, afin de concurrencer frontalement OpenAI ! Selon le rapport, la Pomme produirait 20 millions d’unités dès le départ.

Mais au fait… quelqu’un a-t-il demandé un pin’s IA ?

Apple is working on an AI Pin companion shaped like an AirTag with cameras on it that you pin to your clothing.



Hmmmmm where have we seen this before? And how did that go? 🤦‍♂️ pic.twitter.com/jemfDrwwCW — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) January 22, 2026

Une question subsiste : y a-t-il vraiment un intérêt de la part des consommateurs pour ce type de hardware IA ?

Précédemment, deux anciens employés d’Apple ont fondé la startup Humane AI. Ils ont commercialisé un pin IA avec microphones et caméra, mais le produit a totalement échoué.

Le flop a été si brutal que la startup a dû cesser toutes ses activités et vendre ses actifs HP, moins de deux ans après la sortie.

On sait qu’Apple a un don pour démocratiser des produits qui existaient déjà et n’avaient qu’un succès modéré auparavant. Ce fut le cas pour les lecteurs MP3, les smartphones, les smartwatches ou plus récemment les écouteurs Bluetooth.

Cependant, on l’a aussi vue se planter en beauté avec le casque de réalité mixte Vision Pro. Le Pin IA sera-t-il le dernier coup d’éclat de l’ère Tim Cook, ou l’ultime échec d’un CEO dépassé par son époque ?

Et vous, qu’en pensez-vous ? Attendez-vous le pin’s IA d’Apple avec impatience ? Ou s’agit-il à vos yeux d’un gadget inutile ? Partagez votre avis en commentaire !

