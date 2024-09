Bill Gates ignore les erreurs de ChatGPT et avoue l’adorer pour ses recherches

Bill Gates, cofondateur de Microsoft et septième homme le plus riche du monde, a surpris bien des observateurs en révélant son enthousiasme pour ChatGPT. Malgré les vastes ressources à sa disposition, Gates préfère utiliser cet outil d’intelligence artificielle pour ses recherches personnelles. Cette déclaration intrigue, d’autant plus que ChatGPT est connu pour ses inexactitudes fréquentes.

Dans une interview accordée à The Verge, Bill Gates a confié qu’il se tourne souvent vers ChatGPT pour approfondir ses connaissances sur divers sujets. « ChatGPT est un excellent moyen d’obtenir des explications sur des questions spécifiques », a-t-il déclaré. Gates admet même l’utiliser pour écrire et a souligné son utilité malgré les erreurs potentielles. Cette approche contraste fortement avec les moyens dont il dispose pour financer des équipes de chercheurs et de vérificateurs de faits.

ChatGPT, développé par OpenAI, souffre de ce que les experts appellent des « hallucinations » ou, plus directement, de « bullshitting ». Ces termes désignent les inexactitudes et les informations erronées que l’outil génère régulièrement. En tant qu’utilisateur averti, Gates ne semble pourtant pas préoccupé par ces failles. Son choix d’utiliser un chatbot pour des recherches importantes soulève des questions sur la fiabilité des informations qu’il obtient, surtout pour une personnalité de son influence.

Gates a également abordé le sujet de la relation entre Microsoft et OpenAI. Bien qu’il ne soit plus directement impliqué dans la gestion de Microsoft, Gates demeure conseiller de l’entreprise. De ce fait, il influence les choix stratégiques, notamment les investissements dans l’IA. Il a reconnu que Microsoft renforce activement son partenariat avec OpenAI. Cela contribue à l’essor de l’intelligence artificielle malgré ses défauts. Gates a souligné l’importance des investissements de Microsoft dans ce domaine, sans entrer dans les détails de son rôle exact.

Un leadership discret mais puissant

Selon Business Insider, Gates continue de jouer un rôle clé dans les décisions stratégiques de Microsoft, notamment celles liées à l’IA. Bien qu’il ait quitté la société en 2021, des sources internes affirment qu’il influence encore fortement les choix du géant technologique.

En outre, Gates aurait soutenu le PDG d’OpenAI, Sam Altman. Cela renforce ainsi la relation entre les deux entreprises. Ce rôle discret mais puissant soulève des interrogations sur l’impact réel de Gates dans le domaine de l’IA, secteur où Microsoft investit massivement.

Malgré les défis évidents et les critiques croissantes envers l’IA, Gates reste un fervent défenseur de cette technologie. Son pari sur l’intelligence artificielle, même en connaissant ses imperfections, montre sa foi inébranlable en son potentiel. Il semble croire que les avantages de l’IA surpassent largement ses défauts actuels. Pour Gates, la technologie continue de représenter une voie d’avenir, malgré ses nombreux ratés.

Un pari risqué sur l’IA

L’enthousiasme de Gates pour ChatGPT et l’IA en général peut sembler contradictoire, surtout face aux problèmes bien documentés de ces technologies. Toutefois, sa confiance en OpenAI et son soutien continu à Microsoft montrent une vision stratégique à long terme. Gates mise sur une amélioration progressive de l’IA, convaincu que les investissements actuels porteront leurs fruits. Ce pari, bien que risqué, souligne son engagement à façonner l’avenir de la technologie. Et pour cela, il ignore certaines réserves sur le court terme.

