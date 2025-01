Bluesky : le sanctuaire des gauchistes pris d’assaut par les patriotes ?

Bluesky, autrefois un refuge numérique pour les voix progressistes, connaît aujourd’hui une mutation spectaculaire. Avec une grande croissance d’utilisateurs et une explosion des signalements de contenu nuisible, la plateforme se retrouve à jongler entre expansion et gestion des dérives. Alors, que se passe-t-il vraiment dans les coulisses de ce réseau social en pleine effervescence ?

Bluesky n’est plus cette petite plateforme discrète réservée à une poignée d’initiés. En 2024, son nombre d’utilisateurs a littéralement explosé. Toutefois, les signalements adressés aux modérateurs ont multiplié Plus la communauté grandit, plus les risques de dérives augmentent. Face à ce raz de marée, Bluesky a dû réagir en musclant ses équipes de modération et en adoptant des outils plus sophistiqués pour détecter le contenu nuisible.

Harcèlement, usurpation d’identité, spam, discours haineux… les défis sont nombreux. Alors que certains saluent cette diversification des utilisateurs, d’autres craignent une dilution de l’identité originelle du réseau. Bluesky est-il encore le sanctuaire qu’il était, ou devient-il le théâtre de nouvelles tensions idéologiques ?

La modération devient une priorité pour Bluesky

Bluesky, ce réseau social qui s’est d’abord fait connaître comme l’antre des progressistes, a explosé en 2024. Je vous mets dans le bain ! En un an, ils ont passé de 2,9 millions d’utilisateurs à près de 26 millions.

Cette popularité soudaine a aussi fait péter les compteurs côté signalements. Les modérateurs ont reçu 6,48 millions de signalements, contre seulement 358 000 en 2023.

Ces signalements sont souvent pour des harcèlements, trollings, discours haineux ou encore des désinformations. Et le pire, c’est que beaucoup de comptes se sont mis à usurper des identités. Du coup, en novembre, Bluesky a mis à jour sa politique contre l’usurpation.

Pour répondre à ce chaos, l’équipe de modération de Bluesky a quadruplé en un rien de temps et compte maintenant une centaine de membres, avec des recrutements encore en cours. Certains modérateurs se spécialisent même dans des sujets précis, comme la sécurité des enfants.

Par ailleurs, Bluesky a aussi dû gérer des signalements pour contenus illégaux, du spam et… des contenus sexuels non désirés. Ils ont répondu à 146 demandes officielles des forces de l’ordre et autres entités légales sur 238 requêtes reçues.

Ce que je trouve le plus impressionnant, c’est l’ampleur des comptes supprimés. En 2024, les modérateurs ont dégagé 66 308 comptes problématiques, et les systèmes automatisés ont éliminé 35 842 profils de spam et bots. Mais ce n’est qu’un début puisque Bluesky bosse sur des systèmes de détection encore plus puissants pour anticiper les débordements.

Pour nous, utilisateurs, il y a du neuf aussi. Apparemment, la plateforme prévoit de simplifier les recours. Par exemple, si vous signalez un contenu, vous pourrez bientôt savoir ce qui a été fait à ce sujet directement via l’application. Et si votre compte se fait suspendre, vous pourrez faire appel en quelques clics.

En outre, Bluesky, ce réseau initialement prisé des progressistes, attire maintenant un public bien plus large. Des patriotes venus en masse y compris. Et soyons honnêtes, ça crée une sorte de clash culturel. Certains diront que c’est le début d’une dynamique plus équilibrée. Moi, je vois surtout une plateforme qui doit jongler avec des communautés très polarisées.

Alors, Bluesky deviendra-t-il un vrai espace de débat ou un nouveau champ de bataille numérique ? Réponse en 2025… si les serveurs tiennent ! N’hésitez pas aussi à partager vos avis sur ce sujet en commentaire !

