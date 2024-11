Bonne nouvelle : votre plume reste plus créative que celle de ChatGPT !

L’IA progresse en littérature, mais la créativité humaine garde une longueur d’avance, riche et inimitable.

Les progrès de l’intelligence artificielle fascinent de plus en plus. Cependant, lorsqu’il s’agit d’écrire des histoires, les humains gardent l’avantage. Une étude menée par Nina Beguš, chercheuse à l’Université de Californie à Berkeley, le confirme.

Les recherches de Beguš montrent que, malgré des avancées remarquables, les outils d’IA peinent encore à rivaliser en créativité. Les écrivains humains produisent des récits plus nuancés et captivants, dotés de personnages profonds. En revanche, les récits d’IA restent souvent stéréotypés et prévisibles.

Pour son étude, Beguš s’est appuyée sur le mythe de Pygmalion. Ce récit classique, où un créateur tombe amoureux de son œuvre, a permis d’évaluer la profondeur narrative des humains et des IA. Elle a demandé aux participants, humains et IA, de créer une histoire autour de ce thème. Dans leurs récits, les écrivains humains ont exploré des idées variées et des arcs narratifs complexes. À l’inverse, les IA ont généralement répété les mêmes schémas, avec des récits peu originaux et sans grande tension.

L’essor des humanités artificielles

Beguš développe une discipline innovante appelée les « humanités artificielles ». Celle-ci vise à étudier comment les sciences humaines peuvent enrichir et améliorer l’IA. Elle souligne que les modèles actuels d’IA s’appuient sur des références culturelles existantes. Toutefois, ces récits générés manquent de l’originalité que l’on retrouve dans l’écriture humaine. Pour Beguš, la fiction offre une fenêtre sur notre imaginaire collectif, lequel les IA tentent d’imiter.

Les récentes mises à jour de ChatGPT montrent une évolution vers des récits plus inclusifs. Par exemple, un quart des histoires générées comprenaient des relations amoureuses non hétérosexuelles, voire polyamoureuses. Cela reflète un effort des concepteurs d’IA pour intégrer des valeurs progressistes du XXIe siècle. En comparaison, seulement 7 % des récits écrits par des humains incluaient des relations de même sexe. Ce contraste soulève une question intéressante : les IA peuvent-elles influencer positivement la diversité dans la littérature ?

L’importance des sciences humaines

Beguš voit une opportunité majeure pour les sciences humaines dans le développement de l’IA. Pour elle, les experts en littérature et en langage possèdent des compétences précieuses. Ils peuvent contribuer à perfectionner les capacités narratives des IA. Après tout, l’écriture reste une activité profondément humaine. Beguš insiste : « Nous associons notre processus de réflexion à l’écriture. » Elle croit que les chercheurs en sciences humaines doivent prendre part à cette révolution technologique, pour la guider dans la bonne direction.

Avec les avancées rapides de l’IA, Beguš se demande comment la créativité humaine évoluera. Selon elle, l’IA devrait servir d’outil pour repousser les limites de l’imagination humaine et non pour les remplacer. Cependant, elle est convaincue que les écrivains resteront essentiels. Leur capacité à raconter des histoires captivantes, qui saisissent la complexité de l’expérience humaine, est irremplaçable. Pour le futur, elle espère que l’IA enrichira l’art de la narration plutôt que de le réduire.

