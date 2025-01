Ce bijou tech dévoilé au CES 2025 pourrait révolutionner les bagues connectées

De nos jours, le marché des wearables est en pleine expansion, et les bagues connectées attirent de plus en plus d’acteurs. Peut-être que vous ne connaissez pas le Circular Ring, dont la première génération a eu peu de succès. L’entreprise espère renverser la tendance avec le Circular Ring 2.

Le CES 2025, qui se tient du 7 au 10 janvier à Las Vegas, s’impose comme un événement incontournable pour découvrir les dernières tendances technologiques. Cette année, Circular se distingue avec la présentation de la Ring 2, une bague connectée qui promet de redéfinir le suivi de la santé et l’expérience utilisateur.

Un outil pensé pour la santé au quotidien

À l’heure actuelle, les bagues connectées se placent comme des alliées essentielles pour surveiller la santé au jour le jour. La Circular Ring 2 se distingue par son algorithme de détection de fibrillation auriculaire, validé par la FDA.

Disponible en or, argent, or rose et noir, elle est fabriquée en titane, un matériau réputé pour sa solidité et son élégance. En plus, elle offre une surveillance cardiaque continue et une autonomie pouvant atteindre 8 jours en mode éco.

Etant donné que les utilisateurs souhaitent des outils fiables et faciles à utiliser, la Circular Ring 2 semble répondre à ces besoins essentiels. Grâce à son design et ses capacités techniques, elle s’inscrit comme un choix intéressant pour les adeptes de wearables santé.

Et comme nous le savons tous, trouver la taille idéale pour une bague connectée nécessitait des kits en plastique. Cette fois-ci, Circular innove avec une méthode numérique qui utilise la caméra d’un smartphone pour ajuster la taille.

C’est ainsi que les utilisateurs peuvent mesurer leurs doigts en quelques étapes simples, sans accessoires supplémentaires. Toutefois, il reste à voir si ce processus numérique compense les variations naturelles de la taille des doigts au cours de la journée.

Je pense que cette approche permet de réduire les déchets liés aux kits traditionnels. En simplifiant le processus, Circular répond à une demande croissante pour des produits pratiques.

Parallèlement, en proposant une solution plus durable, l’entreprise s’aligne avec les attentes d’un public soucieux de l’environnement.

Circular Redefines Health with ECG Functionality and AFib Detection in Next Gen Smart Ring

Circular, pioneers of smart ring technology, is announcing its next gen Ring 2, which is set to revolutionize the wearable landscape, blending cutting-edge health technology with refined… pic.twitter.com/scRqMJ24c8 — Cerebral Overload (@CbrOvld) January 6, 2025

Une concurrence accrue sur le marché des bagues connectées

Je trouve que le secteur des wearables connaît une véritable effervescence, avec les bagues connectées qui deviennent de plus en plus populaires. Dans ce contexte, Circular a fixé le prix de lancement de la Ring 2 à environ 380 dollars. En outre, ils ont prévu de lancer le produit entre février et mars 2025.

Cependant, d’autres grandes marques, comme Samsung, prévoient de lancer leurs modèles concurrents. La Galaxy Ring 2 pourrait être lancée lors de l’événement Unpacked, qui se tiendra fin janvier 2025.

Pour rester compétitive, la Circular Ring 2 s’appuie sur ses points forts : une autonomie solide, un suivi santé avancé et un design attrayant.

Quant aux utilisateurs, ils bénéficieront de nombreuses options pour choisir une bague connectée adaptée à leurs besoins spécifiques.

En repensant des aspects clés comme le dimensionnement, Circular démontre que les bagues connectées peuvent aller bien au-delà de simples gadgets. De plus, en intégrant des fonctionnalités de santé essentielles, l’entreprise montre l’importance de ces appareils.

Selon vous, quels sont les critères les plus importants pour choisir une bague connectée ? Trouvez-vous que le prix annoncé pour la Circular Ring 2 est justifié par ses fonctionnalités ? Partagez votre avis dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.