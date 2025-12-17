Ce chercheur quitte OpenAI, et accuse l’entreprise de cacher la vérité

Depuis sa création en 2015, OpenAI s’est positionnée comme le garant d’une intelligence artificielle éthique et transparente. Pourtant, l’image de l’organisation dirigée par Sam Altman se craquèle.

Entre départs en série et accusations de censure interne. Le géant de l’IA semble avoir troqué son idéal de transparence contre une stratégie commerciale impitoyable. Le dernier départ en date, celui du chercheur en économie Tom Cunningham. Ce dernier lève le voile sur une dérive inquiétante avec l’étouffement systématique des recherches critiques.

Le chercheur accuse OpenIA de se dévier de mission initiale

Tom Cunningham ne s’est pas contenté de quitter son poste. Il a adressé un message d’adieu interne dont la teneur est accablante. Selon des informations rapportées par Wired, le chercheur estime que l’équipe de recherche économique d’OpenAI a dévié de sa mission initiale. Plutôt que de produire une analyse rigoureuse et objective de l’impact de l’IA sur la société. L’unité agirait désormais comme une simple « branche de propagande » au service de l’employeur.

Le grief principal de Cunningham porte sur la liberté académique. Alors que les chercheurs devraient pouvoir explorer les zones d’ombre de l’IA. OpenAI exercerait une pression pour que seuls les résultats « valorisants » soient publiés. En somme, la vérité scientifique passerait après les intérêts marketing.

OpenAI impose une culture de la discrétion

Peu après la démission de Cunningham, le directeur de la stratégie d’OpenAI. Jason Kwon, a clarifié la position de l’entreprise dans un mémo interne sur Slack. Pour lui, OpenAI n’est plus seulement une institution de recherche, mais un « acteur majeur du monde ». À ce titre, il estime que l’entreprise doit « prendre ses responsabilités » quant aux résultats qu’elle diffuse. Pour lui, certaines vérités sont trop sensibles pour être rendues publiques sans filtre.

Cette approche, perçue comme de la censure par les employés, marque une rupture brutale avec les racines non-lucratives d’OpenAI. Autrefois championne de l’open-source, l’entreprise verrouille désormais ses modèles et transforme sa structure en une entité à but lucratif.

Les vérités qui dérangents mises sous le tapis

Qu’est-ce qu’OpenAI cherche exactement à cacher ? Les inquiétudes des chercheurs portent souvent sur l’impact socio-économique global. Alors qu’un rapport officiel publié en septembre par l’entreprise vantait les mérites de ChatGPT comme un outil de productivité. Les recherches qui montrent que l’IA peut exacerber les inégalités sont systématiquement minimisées ou bloquées.

D’autres anciens membres, comme Miles Brundage ou William Saunders, ont également exprimé leurs frustrations. Leurs témoignages convergent sur l’urgence de sortir de « nouveaux produits brillants » prend le pas sur la sécurité des utilisateurs.

Un important enjeu financier pour OpenAI

Avec des investissements se chiffrant en dizaines de milliards de dollars et des partenariats colossaux. L’entreprise ne peut pas se permettre de diffuser des recherches qui alimenteraient les craintes du public ou des régulateurs. Par contre, cette stratégie de l’occultation est un pari risqué.

En perdant ses meilleurs talents au profit d’une culture du secret, OpenAI risque de perdre sa crédibilité. Si le public commence à voir en Sam Altman comme un PDG dissimulant les risques réels de sa technologie. Le « futur radieux » promis par l’IA pourrait bien perdre de son éclat. Le départ de Tom Cunningham rappelle une réalité brutale. La science et les profits font rarement bon ménage lorsqu’il s’agit de dire la vérité sur les technologies.

