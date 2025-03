Ce smartphone à petit prix est le plus excitant du MWC 2025 !

Le MWC 2025 bat son plein à Barcelone. Et Nothing a profité de l’événement pour voler la vedette avec ses deux nouveaux smartphones : le Phone (3a) et le Phone (3a) Pro.

Après le succès des Phone (1) et (2), la marque débarque avec les Nothing Phone 3a et 3a Pro. Ces nouveaux venus misent sur un design original et des améliorations technologiques notables.

Avant leur annonce officielle, nous avons eu droit à un premier aperçu très prometteur. Je vous partage tout dans cet article !

Un design hors du commun et des caractéristiques alléchantes

Nothing a toujours eu le don de casser les codes. Et ces nouveaux modèles ne dérogent pas à la règle. Dès le premier regard, le Phone (3a) et le Phone (3a) Pro se distinguent de la concurrence par leur esthétique unique.

Le modèle standard adopte une barre de caméra horizontale façon Pixel. La version Pro, quant à elle, ose une disposition plus aléatoire des capteurs, sans logique apparente mais avec un charme indéniable.

Autre signature de la marque, l’éclairage Glyph est bien au rendez-vous. Ces lumières personnalisables à l’arrière allient esthétisme et utilité. Elles affichent des motifs clignotants distinctifs pour signaler de nouvelles notifications.

Nothing n’a pas encore révélé toutes les possibilités de cette interface lumineuse. Cependant, nous savons déjà qu’elle sera un élément central de l’expérience utilisateur.

Pour ce qui est des coloris, le modèle Pro arbore une couleur grise sobre et noire élégante. Cela dit, les lumières vives du stand de Nothing compliquent un peu l’identification de celui du modèle standard.

À ce que je vois, il adopte un ton plus original avec un accent rouge visible sous le dos transparent.

Enfin, côté ergonomie, les deux téléphones misent sur une disposition de boutons originale. Outre le classique combo volume + alimentation, un bouton dédié à l’appareil photo fait son apparition.

Sur la tranche de l’appareil, Nothing a intégré ce qu’elle appelle la « Clé essentielle ». Un bouton dont les teasers révèlent qu’il permet de capturer des captures d’écran et d’enregistrer de l’audio.

Reste à voir s’il offrira d’autres fonctionnalités. D’autant plus que la marque a l’habitude d’ajouter des options aussi surprenantes que pratiques à ses smartphones.

Des performances qui ne devraient pas décevoir

Si l’apparence des Nothing Phone (3a) et (3a) Pro attire les regards, leurs caractéristiques techniques ne sont pas en reste.

Sous le capot, ces smartphones regorgent le Snapdragon 7s Gen 3. Un processeur milieu de gamme performant qui mise sur l’intelligence artificielle pour optimiser l’expérience.

Côté photo, Nothing a misé sur un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. La différence entre les deux modèles se situe au niveau du téléobjectif :

Un zoom 2x de résolution inconnue pour le Phone (3a) standard et un téléobjectif 50 MP dont les capacités restent à préciser pour la version Pro.

Aucun détail n’a été toutefois mentionné concernant la présence d’un zoom périscope sur le modèle Pro.

Quant aux autres spécifications, rien n’a été confirmé. Cependant, si l’on se fie aux rumeurs, les deux modèles embarquent un écran OLED de 6,72 pouces avec un rafraîchissement fluide de 120 Hz.

Les deux modèles devraient aussi proposer au minimum 8 Go de RAM avec des options de stockage de 128 Go ou 256 Go. Il parait même que le Nothing Phone 3a Pro pourrait aller jusqu’à 12 Go de RAM.

L’autonomie sera également un point fort grâce aux batteries de 5 000 mAh intégrées aux deux appareils. Rien n’a encore été dit sur la charge rapide, toutefois avec une telle capacité, on peut espérer une endurance confortable.

Bref, Nothing promet de grosses améliorations pour cette génération. Il faudra, néanmoins, attendre les premiers tests pour en juger. Le prix et la disponibilité n’ont pas encore été dévoilés non plus.

Nous en saurons plus lors de l’annonce officielle qui aura lieu aujourd’hui 4 mars à 11 heures, heure française.

Alors, cette série de smartphones Nothing vous séduit-elle ? Dites-nous tout dans le commentaire !

