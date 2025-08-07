Ces 5 sites porno doivent se mettre en branle… ou seront interdits en France !

L’Arcom lance, une nouvelle fois, un avertissement aux plateformes pour adultes qui ne respectent toujours pas la loi ! 5 sites porno risquent d’être bloqués en France si aucune amélioration n’est apportée.

La France ne lâche rien face aux sites porno qui jouent avec la loi. Cette fois, 5 plateformes bien connues sont dans le collimateur de l’Arcom. Elles viennent de recevoir une mise en demeure et pourraient être bloquées en Hexagone. Une décision que je ne peux que comprendre. Parce qu’elles n’ont toujours pas mis en place un contrôle de l’âge pour empêcher les mineurs d’y accéder.

Un délai de trois semaines pour se mettre en règle

Rappelons qu’en France, une loi oblige les sites porno mettre en place un système fiable pour vérifier l’âge de leurs utilisateurs. Le but est de protéger les plus jeunes d’accéder à ces contenus qui sont strictement réservés aux adultes.

Même si ces sites porno sont hébergés à l’étranger, tant qu’ils sont accessibles par les utilisateurs français, la loi s’applique. Sur ce, le régulateur du numérique, l’Arcom, reste ferme sur ses positions. Il a déjà tapé du poing sur la table plusieurs fois. Et là, rebelote ! 5 nouvelles plateformes pour adultes viennent de recevoir un avertissement.

Les sites concernés ont désormais trois semaines pour se mettre en conformité. Sinon ? L’Arcom pourra demander à un juge de les faire bloquer en France. Cela veut dire que les grands opérateurs Internet comme SFR, Orange, Bouygues et Free devront empêcher l’accès à ces sites pour leurs abonnés.

Comme l’indique l’Arcom dans un communiqué : « Passé ce délai, si les sites ne se sont pas mis en conformité avec la loi, l’Arcom engagera une procédure de déréférencement et de blocage à leur encontre, conformément aux dispositions de la loi SREN [Sécuriser et Réguler l’Espace Numérique] »

Ces sites pornos dans le viseur de la France

Ce premier avertissement de l’Arcom ne relève pas de la simple menace. Parce que oui le régulateur du numérique a déjà prouvé par le passé qu’elle savait passer à l’action.

Les sites pornos concernés par cette mise en demeure en France sont donc :

TNAFlix (Chypre) ;

xHamster (Chypre) ;

xHamsterLive (Chypre) ;

XNXX (République tchèque) ;

XVideos (République tchèque).

L’Arcom impose aux éditeurs de sites X de mettre en place une procédure d’identification robuste. Elle doit inclure la transmission d’un document d’identité et au moins une solution dite à « double anonymat ». Donc de prouver sa majorité sans révéler son identité.

Alors, est-ce que ces sites porno vont enfin se plier aux règles françaises ? C’est la question que beaucoup se poseront sans doute. Parce qu’à en croire les infos récentes, Aylo, maison mère de Pornhub, YouPorn et RedTube n’a pas voulu se conformer aux règles.

