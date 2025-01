Cette entreprise chinoise affirme que son IA surpasse OpenAI o1

Chaque semaine, on dirait que l’IA a un nouveau moyen de nous rappeler qu’elle est plus rapide et plus intelligente. C’est même toute une compétition pour les entreprises comme OpenAI, Google, Nvidia et autres.

Mardi matin, par exepmle, le 21 janvier, l’a société’entreprise chinoise DeepSeek, a annoncé son modèle d’IA « R1 ». Et, elle l’a présenté comme étant équivalent, voire même supérieur à OpenAI o1 dans plusieurs domaines clés.

Eh benn, allons voir si l’IA est vraiment à la hauteur de ses promesses.

R1 va faire trembler les géants, VRAI ou FAUX

En novembre 2024, DeepSeek a dévoilé “R1-Lite-Preview”, la pré-version de R1. Même à ce moment, l’entreprise l’a déjà présenté en tant que modèle de taille à rivaliser avec o1-preview d’OpenAI.

L’entreprise chinoise a créé ce modèle pour briller dans des domaines qui demandent des compétences en logique, résolution mathématique et traitement en temps réel. Le R1-Lite-Preview a déjà prouvé qu’il est meilleur qu’OpenAI o1 sur des tests réputés comme l’AIME (American Invitational Mathematics Examination) et MATH.

Il a même brillé lors des évaluations comme GPQA et Codeforces. Selon les données partagées par la société, plus le modèle consacre de temps et de ressources à un problème, plus ses résultats gagnent en précision. Et les utilisateurs qui ont pu le tester l’ont confirmé.

Alors si la pré-version est à la hauteur, pourquoi R1, qui excelle dans des tâches mathématiques, de codage et de raisonnement ne le sera pas ?

Cela dit, ses capacités restent à prouver, car les résultats n’ont pas encore été confirmés par des experts externes pour l’instant.

DeepSeek, une entreprise chinoise qui suit les tendances

Déjà ce qui différencie R1 d’OpenAI o1, c’est son caractère open source. Traduction : chacun a le droit légal de l’utiliser, le modifier et le distribuer.

En théorie, c’est une approche égalitaire : traiter tout le monde de manière équitable. Toutefois, je ne peux pas dire que ce soit la meilleure voie à suivre. À moins qu’elle soit doublée d’une stratégie. Je vous explique.

Lors d’une interview, Cecelia Rikap, professeure d’économie à l’University College de Londres, a expliqué que l’IA open source est souvent utilisée pour faire du profit. « En principe, l’open source est formidable : partager plus de connaissances permet d’en produire davantage », a-t-elle évoqué.

Cependant, elle a noté que des entreprises comme Amazon, Google et Meta utilisent l’open source uniquement pour accroître leur popularité tout en laissant les contributeurs bénévoles assembler des pièces essentielles, dont certaines restent protégées ou gardées secrètes.

« Finalement, ce sont les géants de la tech qui profitent du travail collaboratif », a-t-elle ajouté.

Alors, j’imagine que c’est la stratégie de DeepSeek. Sinon, pourquoi se donner autant de mal à créer une IA performante pour ensuite la rendre accessible à tous.

Espérons pour cette entrepris chinoise aussi que son modèle ne deviendra pas simplement un outil parmi d’autres dans la quête de profits du secteur tech.

Alors, qu’est-ce que vous en pensez ? Personnellement, j’attends de voir que les experts confirment ce dont cette IA est capable avant d’en dire plus. Et vous ?

Partagez votre avis dans le commentaire !

