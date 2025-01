Cette étude montre que 85% des utilisateurs mobiles de ChatGPT sont des hommes

Alors que l’IA transforme notre quotidien, un chiffre interpelle : une écrasante proportion des utilisateurs mobiles de ChatGPT sont des hommes. Cette disparité soulève de nombreuses questions sur l’adoption de l’IA, les usages technologiques et les biais possibles dans les outils numériques. Quelles sont les causes de ce déséquilibre ? Et que nous dit-il sur l’avenir de l’IA ?

En 2024, les dépenses mondiales dans les applications d’IA ont explosé et atteint 1,36 milliard d’euros, soit une croissance vertigineuse de +274 % en un an. ChatGPT d’OpenAI s’impose comme le grand gagnant et génère à lui seul plus de revenus que l’ensemble de ses concurrents réunis. Ce succès profite aussi à Apple et Google, qui prélèvent 30 % de chaque achat effectué sur leurs plateformes.

Si l’on inclut l’ensemble des applications basées sur l’IA, le marché mobile atteint les 1,92 milliards d’euros. Depuis son lancement en mai 2023, ChatGPT a été téléchargé 353 millions de fois, ce qui confirme son statut de leader incontesté. Malgré une concurrence féroce, l’application d’OpenAI paraît indétrônable, mais l’arrivée de nouveaux acteurs pourrait rebattre les cartes.

Des utilisateurs majoritairement jeunes et masculins

L’audience de ChatGPT est loin d’être homogène. Plus de la moitié des utilisateurs mobiles ont moins de 25 ans, signe d’un attrait marqué des jeunes pour l’IA, que ce soit par curiosité ou pour une utilisation académique. Aux États-Unis, un adolescent sur quatre a déjà utilisé ChatGPT pour ses devoirs, soit deux fois plus qu’en 2023.

L’application séduit aussi une tranche plus âgée : les 50-64 ans représentent 20,2 % des utilisateurs. En revanche, l’écart entre les sexes est frappant. Les hommes constituent 84,5 % des utilisateurs de ChatGPT, une surreprésentation qui pourrait s’expliquer par une réticence accrue des femmes envers l’IA.

Une adoption plus difficile auprès des femmes

Si les femmes occupent des postes clés dans l’industrie de l’IA, elles restent plus méfiantes vis-à-vis de cette technologie. Un rapport du Pew Research Center révèle qu’elles sont plus nombreuses à refuser que leurs enfants utilisent l’IA : 53 % contre 26 % des hommes. Elles sont également plus susceptibles de voir leurs emplois menacés par l’automatisation, selon McKinsey, ce qui pourrait renforcer leur scepticisme.

L’essor des contenus deepfake, particulièrement à leur détriment, représente un autre frein. La prolifération d’images générées par IA à caractère sexuellement explicite alimente des inquiétudes légitimes quant aux dérives et aux usages abusifs de ces technologies.

DeepSeek, un rival sérieux pour OpenAI ?

Si ChatGPT règne en maître, l’émergence de DeepSeek pourrait bouleverser l’équilibre du marché. Cette alternative gratuite et open source a récemment dépassé ChatGPT en tant qu’application la plus téléchargée sur l’App Store. Reste à savoir si l’engouement sera durable ou s’il s’agit d’un simple effet de mode. OpenAI a su s’imposer comme un acteur incontournable de l’IA mobile, mais l’arrivée de nouveaux concurrents pourrait marquer un tournant décisif.

