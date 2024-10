Cette nouvelle IA Microsoft va révolutionner les métiers de la santé !

Microsoft vient de dévoiler de nouveaux outils IA qui permettent d’aider les médecins ainsi que les infirmières à améliorer la gestion de leur charge de travail.

Microsoft corporation a annoncé de nouveautés dans le secteur de l’intelligence artificielle au sein de son Microsoft Cloud for Healthcare. Ces nouveaux outils visent à optimiser les expériences de soins, à donner de meilleures perspectives opérationnelles et cliniques ou encore à renforcer la collaboration entre les équipes de santé.

Une suite d’outils d’IA axés sur les soins de santé

Le secteur de la santé doit faire face à de nombreux défis au quotidien, dont le fardeau des charges de travail administratives. C’est d’ailleurs dans l’optique d’améliorer l’efficacité des métiers de santé que Microsoft a développé cette suite d’outils d’IA.

Les nouveaux outils incluent des modèles d’imageries médicale avancés, un service d’agent de santé basé sur l’IA ou encore une solution de documentation automatisée pour les infirmières.

Cette suite d’outils d’IA est avant tout une solution au problème de main-d’œuvre dans le secteur. Ils permettent également de faire face à la hausse des listes de patients et à la hausse des coûts.

Rappelons que les nouveaux modèles d’imagerie multimodale garantissent de gérer plusieurs types de données, particulièrement la génomique, l’imagerie médicale ou encore les dossiers cliniques.

Effectivement, il existe déjà des outils d’IA destinés aux métiers de la santé, mais ils ont été laissés en raison de leurs inefficacités. Le manque de temps et la surcharge de patients ont aussi poussé ces organisations à ne plus les utiliser.

Ainsi, pour combler les lacunes actuelles, les organisations sont libres de développer, de peaufiner ou encore de déployer des solutions d’IA. Pour ce faire, ils peuvent utiliser les modèles d’IA.

Microsoft Fabric, une solution à l’accessibilité de données de santé

L’accessibilité des données de santé est aussi un problème auquel les professionnels de la santé doivent faire face au quotidien. Les données de santé sont en général non structurées et équipées de systèmes de gestion de données limités.

Ainsi, Microsoft souhaite résoudre ce problème et relever le défi grâce à Fabric. Il s’agit d’une plateforme d’analyse et de données.

Cette plateforme unifiée basée sur l’IA permet de gérer et d’utiliser facilement les données de santé. Nous pouvons inclure dans cette plateforme des données conversationnelles et transformer toutes les données publiques sur les déterminants sociaux de santé, entre autres capacités.

Microsoft compte intégrer les données conversationnelles de DAX Copilot dans ces outils. Cela permettra d’automatiser la conception de notes cliniques pour réduire les charges de travail administratives.

« En intégrant l’IA dans les soins de santé, notre objectif est de réduire la pression sur le personnel médical, de favoriser la collaboration collective de l’équipe de santé et d’améliorer l’efficacité globale des systèmes de santé à travers le pays », a déclaré Mary Varghese Presti, vice-présidente de l’évolution du portefeuille et de l’incubation chez Microsoft Health and Life Sciences.

« Les solutions basées sur l’IA de Microsoft contribuent à mener ces efforts en rationalisant les flux de travail, en améliorant l’intégration des données et en utilisant l’IA pour offrir de meilleurs résultats aux professionnels de la santé, aux chercheurs et aux scientifiques, aux payeurs, aux prestataires, aux développeurs de technologies médicales et, en fin de compte, aux patients qu’ils servent tous », a noté Joe Petro, vice-président des solutions et plateformes de santé et de sciences de la vie chez Microsoft.

Pensez-vous que ces outils pourront réellement révolutionner le secteur de la santé ? Partagez votre avis dans les commentaires !

