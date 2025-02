Cette nouvelle IA peut détecter les émotions de vos animaux !

Grâce à l’IA, il sera bientôt possible d’identifier les émotions des animaux afin de mieux les comprendre ! Découvrez les projets fous de différentes équipes de scientifiques du monde entier…

Le comportement des animaux est très souvent mystérieux pour les humains. Si vous avez un chat par exemple, vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi il se mettait soudainement à courir comme un fou autour du salon…

Toutefois, grâce à l’intelligence artificielle, nous serons bientôt capables de mieux comprendre l’attitude de nos compagnons à quatre pattes ou de nos animaux d’élevage !

Selon un vaste dossier publié par le journal Science, plusieurs équipes de scientifiques dans le monde entier travaillent actuellement pour développer des systèmes permettant de reconnaître les émotions des animaux.

Le but ? Aider à mieux diagnostiquer les maladies et améliorer les conditions de vie des animaux !

Depuis bien longtemps, on sait que les visages des animaux reflètent leurs émotions au même titre que les nôtres.

Dans le livre « L’expression des émotions chez l’homme et les animaux », publié en 1872, Charles Darwin suggérait déjà que les expressions faciales sont une sorte de « langage partagé » parmi les mammifères.

Cependant, l’intelligence artificielle pourrait devenir beaucoup plus douée que nous pour interpréter les émotions comme le bonheur, la sérénité, la frustration ou la peur…

Alors qu’un codeur humain a besoin d’une moyenne de 100 secondes pour identifier les différents muscles faciaux et coder leur position dans une image, l’IA peut effectuer cette tâche instantanément !

University of the West of England Bristol (UWE) and Scotland's Rural College (SRUC) have created Intellipig, AI to decode the emotions of pigs and other animals from facial recognition technology. pic.twitter.com/8LZcg7sAJN

— Beginners in AI (@BeginnersinAI) February 18, 2025