ChatGPT Agent enfin dispo en France : testez vite l’IA qui a son propre PC

Les Français n’ont pas eu à attendre longtemps. ChatGPT Agent est accessible en France seulement une semaine après son lancement aux États-Unis.

Avez-vous déjà entendu parler du ChatGPT Agent et de ce qu’il peut faire ? Il paraît que les capacités de ce nouvel outil d’OpenAI dépassent largement ce que l’on pouvait imaginer. Grâce à lui, le chatbot ne se contente plus de répondre à vos questions.

Désormais, il réfléchit et agit de manière autonome. Vous pouvez d’ailleurs le tester par vous-même. Puisque depuis le 25 juillet, le ChatGPT Agent est accessible en France.

ChatGPT Agent en France : qu’est-ce qu’on doit savoir ?

Pour ceux qui l’ignorent encore, OpenAI vient d’ajouter un ordinateur virtuel à son célèbre chatbot. Le 17 juillet, la firme a lancé le ChatGPT Agent, un outil qui transforme l’IA en assistant personnel. Celui dont on rêvait tous.

Avec une simple requête, ChatGPT Agent peut explorer le Web, trier les résultats et analyser les pages. Il est même capable de résumer les infos et vous livrer l’essentiel. Cette nouveauté est aussi en mesure de gérer des tâches bureautiques, même complexes et longues.

Il sait remplir un formulaire ou encore accéder à des fichiers. Et lorsque c’est nécessaire, pour une connexion à un compte par exemple, il vous demande votre intervention. Bref, il vous suffit d’exprimer un besoin, elle fera tout à votre place.

Pour atteindre ce niveau, OpenAI a combiné trois technologies. D’abord, Operator, qui permet d’interagir avec les sites web. Ensuite, Deep Research, un outil qui génère des rapports complets sur n’importe quel sujet. Enfin, la puissance conversationnelle du chatbot lui-même, qui assure des échanges naturels et cohérents.

Bien sûr, le ChatGPT Agent disponible en France propose les mêmes fonctionnalités que celui lancé aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Là, pas besoin d’être un expert en informatique. Utiliser ChatGPT Agent est un jeu d’enfant. Pour cela, rendez-vous dans l’onglet Outils de l’interface principale de ChatGPT, le Mode Agent apparaît désormais, où que vous soyez en France.

Il y a aussi un autre moyen d’activer le mode Agent. Il suffit de taper la commande « /agent » dans la zone de texte. Si ChatGPT a besoin de vous, par exemple pour entrer un mot de passe, il vous redonne la main. Vous pouvez ainsi utiliser la souris et le clavier.

Il est aussi possible de revenir en arrière grâce à un curseur. Cela permet de voir chaque étape que ChatGPT a réalisée. À la fin, vous recevez un rapport complet de tout ce qu’il a fait. Pratique, non ?

À noter que ChatGPT Agent, en France, est pour l’instant réservé aux abonnés ChatGPT Plus et ChatGPT Pro. Les premiers disposent de 40 requêtes par mois. C’est déjà pas mal. Quant aux utilisateurs Pro, ils profitent d’une limite bien plus large. Alors, qu’attendez-vous pour le tester ?

