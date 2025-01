ChatGPT, aide-moi à fixer des résolutions pour 2025

Fixer des résolutions, c’est un peu comme choisir sa quête principale dans un RPG ! Il faut bien réfléchir avant de se lancer. Avec ChatGPT en coéquipier, fini les objectifs irréalistes et les échecs critiques ! Cette année, j’ai demandé à cette IA de m’aider à bâtir des résolutions dignes d’un vrai stratège.

Les résolutions de début d’année, c’est un classique ! Une liste ambitieuse que nous abandonnons souvent avant la fin de janvier. Mais cette fois, j’ai décidé de changer de méthode. Plutôt que de bricoler des objectifs vagues, je me suis dit , pourquoi ne pas demander un coup de main à ChatGPT, mon assistant IA préféré ? Et ça fonctionne ! Non seulement il m’a aidé à formuler des idées concrètes, mais en plus, il m’a montré comment les rendre fun et atteignables. Voici comment ça s’est passé.

Recharger les batteries physiques et mentales d’après ChatGPT

Quand j’ai demandé à ChatGPT : « Aide-moi à établir des résolutions pour 2025 qui tiennent la route », il m’a tout de suite conseillé de commencer par la santé. Et il avait raison ! « Un bon héros doit avoir un point de départ solide », m’a-t-il écrit.

Son premier conseil donc c’est de bouger. « Pourquoi ne pas fixer trois séances de sport par semaine ? Rien de trop ambitieux, mais suffisant pour voir des progrès ». Ça m’a parlé, surtout qu’il a ajouté une astuce bonus ! Notamment, d’utiliser une appli pour suivre mes efforts.

ChatGPT a aussi insisté sur l’importance de mon carburant, dont l’alimentation. « Ajoute des légumes à ton assiette, et fais maison autant que possible ». Et le sommeil ? Là encore, ChatGPT a tapé juste en me disant « Fixe une heure de coucher et respecte-la comme une règle d’or. Sinon, pas d’énergie pour tes autres quêtes. »

Enfin, l’IA m’a proposé une idée à laquelle je n’aurais pas pensé seul. C’est de méditer. « Même cinq minutes par jour peuvent faire la différence. Essaie ! » Et pourquoi pas ? Après tout, mon cerveau mérite de souffler un peu.

Booster la carrière sans sacrifier le fun

Quand je lui ai demandé des idées pour ma carrière, ChatGPT m’a donné un plan clair. « Et si tu investissais dans une formation ou une certification ? » m’a-t-il suggéré. Suivre un cours en ligne, améliorer mes compétences, ou même explorer un domaine adjacent à mon travail, c’est carrément motivant.

ChatGPT m’a aussi encouragé à réseauter davantage, car chaque connexion, comme il me l’a rappelé, peut ouvrir des portes insoupçonnées.

Côté finances, ChatGPT m’a aidé à y voir clair ! « Fais un budget, économise un peu chaque mois, et pourquoi ne pas essayer un petit investissement ? » J’ai noté ça dans un coin, en me promettant de m’y tenir.

Par ailleurs, pour équilibrer tout ce sérieux, le chatbot m’a rappelé de garder du temps pour mes loisirs. Voyager, cuisiner, écrire, ou simplement jouer, tout ça est essentiel pour garder la motivation.

Une IA oui, mais avec ses limites

Il faut le dire, ChatGPT m’a bien aidé. Mais, au final, ce n’est qu’une IA. Il peut m’offrir des suggestions pratiques, des idées bien ficelées, et même des encouragements bien placés. Mais il ne peut pas me forcer à agir. Tout repose donc sur moi, ma discipline, et ma capacité à m’engager.

Quant à ses conseils, je pense qu’ils sont basés sur une logique implacable, mais pas sur une véritable compréhension de mes émotions ou des imprévus de la vie. ChatGPT m’aide à poser des bases solides, mais je reste persuadé que le succès dépend de ma capacité à improviser et à m’adapter. En d’autres termes, ChatGPT est un excellent copilote, mais c’est à moi de tenir le volant.

Alors, pour 2025, je crois que la combinaison soupçon d’IA plus une bonne dose de volonté personnelle est la clé pour atteindre mes objectifs. Et vous, êtes-vous prêt à laisser ChatGPT vous guider, tout en restant maître de votre aventure ? Dites-nous tout dans les commentaires !

