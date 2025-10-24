ChatGPT Atlas : OpenAI annonce déjà une flanquée de nouveautés

Le navigateur IA d’OpenAI, ChatGPT Atlas est déjà bourré de nouveautés alors qu’il vient de sortir. Apparemment, l’équipe derrière le projet ne perd pas une minute pour l’améliorer.

À peine dévoilé, ChatGPT Atlas reçoit déjà beaucoup de nouveautés annoncées par Adam Fry, responsable du développement. Au programme : profils personnalisés, bloqueur de pubs, groupes d’onglets et une IA plus réactive.

OpenAI veut aller très vite avec ChatGPT Atlas

Il y a moins de deux jours, OpenAI a officiellement lancé ChatGPT Atlas, son navigateur web IA. Et là, Adam Fry, responsable du projet, a confirmé que les équipes d’OpenAI travaillaient déjà sur une série de nouvelles fonctionnalités qui devraient arriver « dans les prochaines semaines ».

Parmi les plus attendues, on retrouve les profils utilisateurs, les groupes d’onglets. Et même, il y a un bloqueur de publicités intégré avec option d’inscription. Des outils classiques pour un navigateur moderne, mais qui manquaient encore à ChatGPT Atlas lors de son lancement.

We've received incredible feedback since launching our new browser, ChatGPT Atlas, yesterday. We're really focused on building the best product for all of you, and since launch, the team has been heads down making it better.



In the spirit of transparency, these are the very… pic.twitter.com/UzQSqcxwpj — Adam Fry (@adamhfry) October 23, 2025

OpenAI prévoit aussi une série d’ajustements pratiques pour simplifier la vie des utilisateurs. Comme un menu de signets plus riche, une liste de raccourcis personnalisables et d’autres petits correctifs de confort.

Mais la vraie force de ChatGPT Atlas reste ses fonctions d’intelligence artificielle. Fry a annoncé plusieurs améliorations importantes du fameux agent IA, pour l’instant réservé aux utilisateurs ChatGPT Plus et Pro. L’agent pourra bientôt agir plus vite, se mettre en pause sans bug. Et surtout, il pourra mieux interagir avec des outils comme Google Drive ou Excel Cloud.

Une barre latérale plus pratique

L’autre grande nouveauté, c’est la barre latérale « Ask ChatGPT », qui va devenir plus intuitive. Vous n’aurez plus besoin de quitter votre page actuelle, car il sera possible de poser une question, sélectionner un modèle d’IA, ou gérer un projet directement depuis ChatGPT Atlas. Qui plus est, OpenAI teste un prototype permettant de copier-coller du texte directement depuis cette barre.

Adam Fry a aussi évoqué des correctifs spécifiques pour 1Password, le gestionnaire de mots de passe, et quelques autres améliorations à venir avec des partenaires externes. De plus, ChatGPT Atlas pourrait bientôt réouvrir automatiquement les onglets épinglés après un redémarrage.

Apparemment, OpenAI veut transformer ChatGPT Atlas en le navigateur IA de référence. Un lancement prometteur, et surtout une cadence de mises à jour qui montre que la firme ne compte pas laisser Chrome respirer longtemps.

