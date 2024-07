L'intelligence artificielle, en particulier ChatGPT, fascine par sa complexité et ses capacités. Beaucoup s'interrogent : est-elle déjà consciente ? Selon une étude récente, une majorité d'utilisateurs y croit fermement.

On parle souvent de l'IA comme d'un mécanisme secret incompréhensible. Pourtant, aujourd'hui, des chercheurs audacieux utilisent des techniques de rétro-ingénierie pour en révéler les secrets. Grâce à des études avancées, ils examinent les cerveaux des IA. Ils cherchent à comprendre leurs actions et motivations.

De façon à ce que nous puissions mieux appréhender ces entités numériques, ils s'inspirent même des neurosciences. Certes, cela semble tiré d'un film de science-fiction, mais c'est notre réalité !

Les utilisateurs voient-ils l'IA comme consciente à mesure qu'ils l'utilisent ?

Oui, l'utilisation fréquente de ChatGPT amène les gens à le voir comme conscient. À titre d'exemple, une étude récente montre que de nombreux utilisateurs attribuent à ces technologies des capacités comparables à l'humain.

Alors, comment expliquer cela ? Sans trop s'étendre, l'interaction fréquente crée un lien quasi personnel avec l'IA. Malheureusement, cela complique les discussions sur les implications éthiques et juridiques de telles technologies.

Contrairement à l'avis général, les experts en technologie sont souvent sceptiques. Ils rejettent l'idée que des IA, comme ChatGPT, puissent être conscientes.

Quoique sceptiques, certains incidents récents les ont stupéfiés. Par exemple, le modèle Claude 3 Opus a montré des signes de ce qui semble être une conscience.

En 2022, un ingénieur de Google a été suspendu pour avoir déclaré que leur système d'IA était sensible. Ces événements indiquent que même les experts peuvent être pris de court par les avancées de l'IA.

Étude sur les utilisateurs de ChatGPT

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont demandé à 300 citoyens américains de décrire la fréquence de leur propre utilisation de l'IA. Ils ont ensuite lu une brève description de ChatGPT et répondu à des questions pour savoir si des états mentaux pouvaient y être attribués.

Plus des deux tiers des participants 67 % ont attribué à ChatGPT la possibilité d'une conscience de soi ou d'une conscience phénoménale. En revanche, 33 % n'ont attribué aucune expérience consciente à ChatGPT.

Les participants ont également été invités à évaluer leurs réponses sur une échelle de 1 à 100. Un score de 100 correspondrait à une confiance absolue dans le fait que ChatGPT est conscient. Un score de 1 signifierait une confiance absolue dans le fait qu'il ne l'est pas.

Que l'IA soit réellement consciente ou non, l'opinion publique influence souvent la réglementation. En d'autres termes, les perceptions générales du public autour de n'importe quel sujet orientent souvent la réglementation. Cela influence aussi le développement technologique.

Par conséquent, la perception populaire de la conscience de l'IA peut avoir un impact significatif sur la manière dont ces technologies sont développées et régulées.

Entre données scientifiques et croyances populaires, l'avenir de l'IA reste un terrain fertile pour les discussions et les découvertes. Et qui sait ? Peut-être que, dans un futur proche, nous aurons des débats politiques animés par des IA… ou pas !

