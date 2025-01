ChatGPT introduit Tasks : un rival à la hauteur de Siri et Google Assistant

ChatGPT évolue pour devenir bien plus qu’un simple chatbot : il peut désormais gérer vos rappels et tâches quotidiennes. Avec la nouvelle fonctionnalité Tasks, vous avez un assistant numérique capable de planifier, organiser et même anticiper vos besoins en quelques clics.

Cette nouveauté, accessible en version bêta pour les abonnés payants, permet désormais de programmer des rappels, des notifications et des tâches récurrentes. En combinant ses capacités linguistiques avancées avec des fonctionnalités pratiques, ChatGPT devient une alternative sérieuse à Google Assistant ou Siri.

Kristen Dalton, une abonnée enthousiaste, partage : « Je programme désormais mes rappels matinaux directement avec ChatGPT. C’est simple et efficace ! »

La fonctionnalité Tasks permet aux utilisateurs de ChatGPT d’indiquer leurs besoins et les moments où ils souhaitent être alertés. Par exemple, vous pouvez demander un résumé des actualités chaque matin ou un rappel d’anniversaire. Le chatbot peut même inventer des blagues pour divertir vos enfants avant le coucher.

Pour l’utiliser, les abonnés doivent sélectionner « 4o avec tâches planifiées » dans le sélecteur de modèles de ChatGPT. Les tâches, qu’elles soient ponctuelles ou récurrentes, sont modifiables dans une section dédiée du menu. Les notifications, envoyées sur le Web ou via mobile, permettent un suivi en temps réel.

Cependant, OpenAI a fixé une limite de 10 tâches actives simultanées pour garantir une gestion fluide.

OpenAI ne s’arrête pas là. Selon Bloomberg, l’entreprise travaille sur des fonctionnalités plus ambitieuses comme Operator, un agent autonome capable de contrôler un ordinateur sans intervention humaine. Une autre fonctionnalité, nommée Caterpillar, pourrait permettre à ChatGPT de naviguer sur Internet, d’analyser des données complexes et même d’interagir avec des documents spécifiques.

Ces avancées montrent qu’OpenAI vise à dépasser le rôle traditionnel des chatbots. L’entreprise souhaite transformer ChatGPT en un outil agentique polyvalent, apte à gérer des environnements complexes et à prendre des décisions autonomes.

Des défis à relever pour une fiabilité optimale

Malgré son potentiel, la fonctionnalité Tasks suscite des questions sur sa fiabilité. Par exemple, que se passe-t-il si ChatGPT ne délivre pas une notification urgente ou fournit une information inexacte ? Ces interrogations rappellent les limites actuelles de l’IA, surtout en matière de tâches critiques.

OpenAI a choisi de lancer Tasks en version bêta. C’est une stratégie qui permet de recueillir des retours d’expérience avant un déploiement généralisé. Les abonnés payants, qui financent ces innovations avec des abonnements allant de 20 à 200 dollars par mois, auront un rôle clé dans l’amélioration de cette fonctionnalité.

L’introduction de Tasks marque un tournant dans la vision d’OpenAI pour ChatGPT. Plus qu’un simple chatbot, il devient un véritable assistant personnel capable de s’adapter à vos besoins. Pour le moment, cette fonctionnalité reste en version bêta. Mais, elle ouvre des perspectives fascinantes sur l’avenir des interactions homme-machine.

Pour les abonnés Plus, Team et Pro, Tasks est déjà disponible. Si vous êtes curieux, commencez à expérimenter cette nouvelle fonctionnalité et imaginez tout ce qu’un assistant IA peut faire pour simplifier votre quotidien.

