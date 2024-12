ChatGPT : les développeurs peuvent accéder à o1 version complète ! ça change quoi ?

OpenAI a officiellement lancé son modèle de raisonnement o1, disponible à travers son API. Mais pour l’instant, seuls quelques développeurs spécialement sélectionnés pourront y accéder.

Lors du neuvième jour de cet événement, OpenAI a annoncé que son modèle o1 complet serait désormais accessible via son API. Toutefois, cette exclusivité s’adresse uniquement aux développeurs de la catégorie « Tier 5 ». Selon OpenAI, ces utilisateurs doivent posséder un compte actif depuis plus d’un mois et avoir dépensé au moins 1 000 dollars.

Jusqu’à cette annonce, seuls les utilisateurs de la version preview, moins puissante, pouvaient exploiter o1. L’accès à la version complète change donc radicalement la donne. Ce nouveau modèle cible les projets nécessitant des capacités de raisonnement avancé, ainsi qu’une flexibilité accrue.

L’une des innovations majeures de ce modèle repose sur son paramètre « reasoning_effort ». Ce réglage permet d’ajuster la durée de réflexion de l’IA selon les besoins. Cela offre une personnalisation unique pour des analyses plus ou moins approfondies.

Toutefois, cette flexibilité a un prix. Le traitement de 750 000 mots analysés coûte 15 dollars, tandis que leur génération revient à 60 dollars. Comparé à GPT-4o, ces tarifs sont trois à quatre fois plus élevés.

Certes, cette différence peut sembler importante, mais elle reflète les ressources de calcul massives nécessaires. À mes yeux, cela illustre bien une tendance actuelle : investir davantage pour obtenir des performances sans précédent.

Les entreprises prêtes à payer bénéficieront d’un outil capable de traiter des projets extrêmement complexes.

