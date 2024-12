ChatGPT o1 : 5 astuces pour exploiter tout le potentiel de cette nouvelle IA !

Enfin disponible ! Le modèle le plus robuste d’OpenAI, le ChatGPT o1, est maintenant prêt pour des tests.

À l’occasion de son événement 12 jours d’OpenAI ce jeudi, qui se déroule jusqu’au 20 décembre, OpenAI a introduit une version premium de ChatGPT à 200 dollars par mois. Ce forfait offre plus de flexibilité et permet également un accès complet au modèle de raisonnement « o1 », lancé plus tôt cette année.

Ce modèle se distingue par ses capacités de raisonnement avancé et sa polyvalence. Toutefois, pour en tirer le meilleur parti, il est essentiel d’adopter une approche réfléchie et stratégique. Voici 5 astuces simples et efficaces pour maximiser vos résultats.

1. Concentrez-vous sur des projets complexes

Il semble que ChatGPT o1 soit conçu pour aller bien au-delà des simples recherches d’informations rapides. Ce modèle est idéal pour des analyses complexes, des projets multidimensionnels ou des tâches nécessitant une réflexion approfondie. En revanche, l’utiliser comme moteur de recherche basique serait une sous-utilisation de ses capacités.

Par exemple, lors d’un projet impliquant la création d’une opération à but non lucratif, j’ai demandé à ChatGPT o1 d’analyser différentes structures possibles.

En seulement 4 heures, l’IA a généré un rapport détaillé de 20 pages incluant des suggestions sur les partenariats et les prévisions de revenus. Je dois avouer que ce type de feedback précis, autrefois coûteux et chronophage, est désormais accessible en un temps record.

Utilisez-le pour des projets complexes nécessitant des perspectives approfondies, et vous serez étonné par la richesse des réponses.

2. Exploitez-le pour brainstormer

ChatGPT o1 est un partenaire créatif idéal pour réfléchir à des idées ou explorer de nouvelles perspectives. Plus vos demandes sont détaillées, plus les réponses seront précises. Si vous manquez d’inspiration, décrivez simplement votre problématique, et laissez-le structurer vos pensées.

Je remarque que cette capacité est particulièrement utile pour les projets collaboratifs. Par exemple, en discutant avec un ami sur une stratégie d’expansion commerciale, nous avons utilisé ChatGPT o1. Cela nous a permis d’explorer des opportunités que nous n’avions pas envisagées auparavant. En quelques échanges, l’IA a structuré nos idées en un plan clair et réalisable.

Certes, il faut parfois affiner les demandes pour obtenir des réponses encore plus précises, mais les résultats en valent largement la peine.

3. Associez ChatGPT o1 à d’autres IA

Je trouve qu’utiliser ChatGPT o1 avec d’autres outils d’intelligence artificielle peut amplifier son efficacité. Par exemple, commencez avec un modèle plus basique comme GPT-4o pour poser des bases. Puis, passez à o1 pour approfondir ou résoudre des problématiques complexes.

Un exemple concret : dans un projet technique, j’ai commencé avec un générateur de code pour créer un prototype. Ensuite, lorsque les problèmes sont devenus plus compliqués, j’ai transféré le projet à ChatGPT o1.

Ce dernier a fourni des solutions détaillées que je n’aurais pas pu obtenir autrement. Tout compte fait, cette fertilisation croisée maximise la précision et optimise le temps de travail.

4. Tirez parti de la capacité multimodale de ChatGPT o1

ChatGPT o1 se distingue par sa capacité à comprendre des dessins, schémas ou captures d’écran. Cette fonctionnalité, mise en avant lors de son lancement, est un atout majeur pour les projets nécessitant des visuels. Si vous avez du mal à expliquer un problème, un simple dessin ou une capture d’écran peut suffire.

Par exemple, lors d’un projet personnel, j’ai utilisé un croquis rapide pour illustrer une question technique. Je suis convaincu que cette méthode améliore non seulement la compréhension de l’IA, mais également la qualité des réponses fournies.

Ajoutez des visuels à vos demandes pour enrichir les interactions et obtenir des résultats encore plus précis.

5. Soyez précis et descriptif dans vos messages

Pour tirer le meilleur parti de ChatGPT o1, soyez aussi descriptif que possible dans vos demandes. Même si vos messages semblent longs, l’IA saura structurer vos idées et y apporter du sens.

Si une réponse initiale ne vous satisfait pas, reformulez ou revenez plus tard. Je remarque souvent que l‘IA s’améliore avec le temps, et ses réponses deviennent plus pertinentes après quelques ajustements.

Pour rappel, le plan Plus limite les utilisateurs à 50 messages par semaine, tandis que le plan Pro à 200 dollars par mois offre une utilisation illimitée. Planifiez vos demandes en conséquence pour optimiser chaque interaction.

Que pensez-vous de l’astuce sur l’utilisation de ChatGPT o1 ? L’idée de combiner o1 avec d’autres IA vous semble-t-elle pertinente ? Dites-nous ce que vous en pensez !

