ChatGPT Visio peut analyser images et vidéos ! Comment activer cette nouvelle fonctionnalité ?

Il faut croire qu’OpenAI n’a pas fini de nous surprendre et ChatGPT Visio en est la preuve vivante. Accessible depuis un simple smartphone ou tablette, cette fonctionnalité s’annonce comme une petite révolution pour votre quotidien.

C’est officiel : ChatGPT, boosté par le modèle multimodal GPT-4, se dote d’une vision exceptionnelle. Une interaction plus fluide, plus intuitive, et presque… humaine vous sera ainsi garantie.

ChatGPT ne se contente plus de lire ou de répondre à vos invites textuelles. Désormais, il voit aussi, comme vous l’avez deviné à son nom “Visio”. Et en analysant ce que vous filmez grâce à la caméra de votre appareil, il offre des réponses contextualisées et ultra-pertinentes.

Imaginez : vous filmez votre cuisine et le chatbot vous guide pour préparer le parfait café latte. Vous montez un meuble ? Il vous montre, pièce par pièce, comment y arriver sans péter un boulon.

D’ailleurs, vous qui êtes étudiant ou enseignant, vous aussi, avez un sacré avantage d’avoir cette fonctionnalité. La raison ? L’IA est capable d’analyser des graphiques, de résoudre des équations ou même d’expliquer des concepts complexes en s’appuyant sur vos images capturées. Finis les cours théoriques abstraits !

Mieux encore : en mode Visio, ChatGPT devient aussi un véritable coach linguistique. Il aide à perfectionner l’accent ou à apprendre une nouvelle langue avec des exercices visuels et oraux immersifs.

En gros, en s’appuyant sur les informations visuelles que vous lui montrez, le chatbot d’OpenAI délivre des conseils précis quel que soit le domaine.

Un guide pas à pas pour activer le mode Visio avec un VPN

Je dois vous dire que l’accès au mode visio de ChatGPT n’est pas encore disponible partout. Heureusement, un VPN (réseau privé virtuel) permet de contourner facilement ces restrictions géographiques.

Voici comment y procéder, même si elle n’est pas encore accessible dans votre région. C’est simple, rapide, et totalement légal si vous choisissez bien votre fournisseur.

Choisissez un VPN fiable

Privilégiez des services comme ExpressVPN, NordVPN, ou CyberGhost. Pourquoi ? Parce qu’ils proposent des serveurs rapides et sécurisés situés aux États-Unis, où la fonctionnalité Visio est déjà disponible.

Installez et configurez votre VPN

Rendez-vous sur l’App Store ou Google Play, téléchargez l’application, et suivez les étapes d’installation. Promis, cela prend moins de cinq minutes (même pour les allergiques à la tech).

Connectez-vous à un serveur américain

Une fois l’appli lancée, sélectionnez un serveur basé aux États-Unis. Le but ? Simuler une localisation américaine pour accéder à l’option Visio dans ChatGPT.

Vérifiez votre version de ChatGPT

Assurez-vous d’avoir installé la dernière mise à jour de l’application. Une version ancienne est susceptible de vous priver de la précieuse option vidéo.

Activez le mode Visio dans l’appli

Ouvrez ChatGPT, accédez aux paramètres, puis cherchez l’option mode Visio. Si votre abonnement inclut cette fonctionnalité, elle sera ainsi activée et pleinement opérationnelle.

ChatGPT Visio : quels risques pour notre sécurité ?

Comme presque toute innovation technologique, la fonctionnalité visio soulève des questions sur la sécurité des données personnelles des utilisateurs.

Personnellement, je m’interroge sur la manière dont les informations visuelles que je fournirai à ChatGPT et nos conversations seront traitées. Seront–elles sécurisées ou exploitées pour le développement du mode Visio ? Est-ce possible qu’elles soient partagées sans mon consentement ?

Toutefois, OpenAI s’engage à assurer une protection optimale des vidéos et conversations traitées par cette technologie. Les politiques de confidentialité appliquées sont strictes, comparables à celles des grandes entreprises technologiques comme Google ou Microsoft.

Espérons seulement que la firme tienne ses promesses…

Et pour ceux qui souhaitent une couche supplémentaire de protection, utiliser un VPN (réseau privé virtuel) est une solution efficace. Il chiffre les échanges, masque l’adresse IP et permet de naviguer en toute discrétion, renforçant ainsi la sécurité des interactions.

Alors, prêt à essayer cette nouvelle fonctionnalité ou vous aussi, vous n’aimez pas parler à haute voix avec une machine ?

