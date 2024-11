Chiens vs robots : des rencontres qui amusent les humains, mais terrifient les animaux

Face à leurs doubles robotiques, les chiens réels réagissent avec peur et curiosité. Cela révèle une confrontation inattendue entre nature et technologie

Les interactions entre vrais chiens et chiens robots font actuellement sensation sur Internet. Ces vidéos, souvent amusantes pour les humains, montrent des réactions bien différentes chez nos amis à quatre pattes. Face à ces machines dotées d’intelligence artificielle, les chiens réels semblent horrifiés, ils aboient ou grognent contre ces imitateurs robotiques.

Dans un clip récent publié sur X, un chien imposant est confronté au robot Go2 d’Unitree. Ce robot, qui utilise la technologie LiDAR et des algorithmes d’entraînement par simulation, peut se mouvoir de manière étonnamment fluide. Malgré cette prouesse technologique, le vrai chien n’a pas été impressionné. Il a aboyé furieusement, ce qui a forcé le robot à bondir maladroitement. Ce comportement a fait reculer son adversaire à poils.

Une tension récurrente dans les vidéos virales

Ce type d’interaction tendue est fréquent dans les vidéos montrant des chiens robots. Les chiens réels grognent, aboient ou adoptent des comportements défensifs face à ce qu’ils perçoivent comme une menace. Pendant ce temps, leurs maîtres s’amusent de ces scènes surprenantes et capturent chaque instant avec leurs smartphones.

Cependant, l’idée de chiens robots devient de plus en plus sérieuse. Si aujourd’hui ces machines se contentent de divertir ou de surprendre, il est possible que demain, elles s’intègrent davantage dans nos vies.

L’essor des robots imitant la vie sauvage

Les chercheurs en robotique se tournent souvent vers le monde animal pour inspirer leurs créations. Ces robots, conçus pour imiter la faune, servent à explorer des environnements difficiles, surveiller des zones sensibles ou même participer à des activités militaires.

Depuis les débuts du robodog Spot de Boston Dynamics, la technologie a considérablement évolué. Des machines comme Go2 d’Unitree sont désormais plus accessibles, grâce à des avancées technologiques et des campagnes publicitaires virales. Aujourd’hui, ces robots courent des marathons, participent à des missions militaires ou sont utilisés pour protéger des sites sensibles.

Une fascination humaine, mais un rejet animal

Malgré les critiques sur l’usage des robots, l’enthousiasme pour ces innovations reste élevé. Les fans et investisseurs s’arrachent des concepts comme le robot humanoïde Optimus de Tesla. Ces derniers espèrent voir la technologie conquérir encore davantage d’espaces. Cependant, nos compagnons à poils, eux, ne partagent pas cet engouement. Les chiens, chihuahuas inclus, montrent clairement leur rejet face à ces imitateurs mécaniques.

