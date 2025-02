Coalition mondiale pour une IA écoresponsable

91 partenaires internationaux s’unissent pour faire de l’intelligence artificielle un levier de transition écologique. Emmenée par la France, le PNUE et l’UIT, cette coalition mondiale vise à minimiser l’empreinte environnementale de l’IA. Elle vise aussi à exploiter son potentiel pour résoudre les défis écologiques.

Un engagement global pour une IA durable

Annoncée lors du Sommet pour l’action sur l’IA à Paris, cette coalition rassemble 37 entreprises technologiques, 10 pays et 5 organisations internationales. L’objectif est d’encourager des initiatives collaboratives afin d’orienter l’IA vers une trajectoire plus respectueuse de l’environnement. La montée en puissance des infrastructures IA entraîne une consommation énergétique croissante et une production massive de déchets électroniques. Cela soulève des préoccupations majeures.

Des initiatives concrètes pour un impact mesurable

Dans ce cadre, plusieurs actions ont été initiées pour limiter l’empreinte carbone de l’IA. L’INRIA et le Ministère de la Transition écologique ont publié un document de position. Ce document identifie les défis à relever. Le Frugal AI Challenge a réuni plus de 60 équipes de data scientists pour concevoir des modèles d’IA écoénergétiques appliqués à la détection de la désinformation climatique et à l’identification de la déforestation illégale. En parallèle, l’AIE a lancé un observatoire mondial pour anticiper les besoins énergétiques des centres de données et optimiser leur gestion.

Un tournant stratégique pour la transition écologique

La France joue un rôle central dans la promotion de l’IA frugale à travers des démonstrateurs dédiés à la transition écologique et un référentiel général sur l’IA sobre. De plus, le PNUE prévoit la publication d’un guide sur les centres de données économes en énergie d’ici mars 2025. « Le Sommet mondial pour l’action sur l’IA constitue un tournant : pour la première fois, la transition écologique est au cœur des discussions internationales sur l’IA« , a déclaré Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Cette coalition marque ainsi une avancée majeure vers une intelligence artificielle plus verte et durable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

