SEOmatic : l’IA créative orientée stratégie de contenu

On aime Outil complet

Options de personnalisations avancées On aime moins Trop dense pour un usage occasionnel

Interface assez technique

Cet outil numérique du nom de SEOmatic va bien au-delà d’un simple générateur d’art IA.

En effet, il propose un panel d’outils pensés pour les stratèges et experts de la création de contenu. Au programme : génération d’images, rédaction IA, intégration de mots-clés, analyses SEO et plus encore. Les créations sont adaptées aux visuels des articles et les résultats peuvent être utilisés dans le cadre de projet e-commerce ou pour les réseaux sociaux.

Il vous est possible de choisir le format, le style, mais aussi d’exporter le tout plus facilement. Ainsi, SEOmatic est idéal pour les professionnels indépendants, les freelances, les agences ou les marques qui veulent une approche visuelle plus stratégique.

Caractéristiques techniques