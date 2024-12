Comparatif du meilleur petite amie IA gratuit : lequel choisir ?

Soulfun Ai : qualité rime avec accessibilité !

L’IA générative s’invite sur mobile avec SoulFun.Ai, un outil qui porte bien son nom.

Accessible et maniable, il s’agit de l’un des outils les agréables à manier. Au programme, une assez grande variété de modèles, de quoi avoir une idée du modèle idéal. De plus, vous pourrez créer vous-même la petite amie IAidéale, avec les caractéristiques qui vous font envie.

Qui dit version, dit version plus restreinte. Pourtant, on ne sent pas cette restriction, l’outil étant capable de proposer des options de personnalisation assez poussées. Le degré et de réalisme et le sens du détail sont élevés. L’outil IApour créer la petite amie de vos rêves sur votre smartphone.

