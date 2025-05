Comparatifs des meilleures alternatives européennes à Dropbox

Si vous cherchez une solution plus sécurisée, plus rapide ou pratique à Dropbox, ce comparatif met en lumière les meilleures alternatives européennes à l’outil de stockage. Nous avons testé chacun d’entre eux pour leur performance et leur fiabilité.

Aujourd’hui, de nombreuses alternatives européennes à Dropbox proposent des solutions plus transparentes, sécurisées et souvent mieux fournies. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, ce comparatif vous aidera à choisir le bon service en fonction de vos besoins spécifiques.

pCloud : stockage intelligent et outils bonus On aime Fonctionnalités additionnelles

Système fiable et sécurisé On aime moins Formule à vie assez coûteuse

Interface moins fluide sur mobile pCloud Un service tout-en-un Visiter le site Faisant partie des meilleures alternatives européennes à Dropbox, pCloud se distingue à la fois par une offre généreuse et une diversité d’outils pratiques. En effet, on y trouve un lecteur audio intégré, un système de partage sécurisé, ainsi que des options avancées pour gérer les documents, les vidéos et les images. De plus, pCloud propose un programme de fidélité qui permet de gagner du stockage supplémentaire, allant jusqu’à 1 To pour les plus téméraires, simplement en restant actif ou en recommandant le service. Son chiffrement avancé assure un bon niveau de sécurité, et l’utilisateur peut même souscrire à un chiffrement côté client pour plus de confidentialité. Caractéristiques techniques Stockage : 10 Go à 10 To

Type de chiffrement : AES 256 bits

Prix : Gratuit ; à partir de 4.99 €/mois

Internxt : un cloud éthique et ultra-privé On aime Structure zéro connaissance

Politique de confidentialité optimale On aime moins Moins d’intégrations avec des outils tiers

Interface perfectible Internxt Le stockage chiffrée et 100% open-source Visiter le site Parmi les alternatives européennes à Dropbox, Internxt est certainement celle qui s’attarde autant sur l’aspect éthique et la confidentialité des données. Ce service espagnol repose sur un modèle open-source, où toutes les données sont chiffrées de bout en bout grâce à une technologie zéro connaissance. Concrètement, cela signifie qu’Internxt lui-même ne peut pas accéder à vos fichiers. Il intègre aussi des services spécifiques comme Internxt Photos ou Internxt Send pour répondre à des besoins ciblés, à savoir le stockage d’images ou transfert de documents. À cela s’ajoutent son design épuré, les applications disponibles sur toutes les plateformes, et les serveurs hébergés en Europe. Une solution idéale pour les sensibles au niveau de la vie privée. Caractéristiques techniques Stockage : 10 Go à 2 To

Type de chiffrement : Chiffrement de bout en bout (zéro connaissance)

Prix : Gratuit ; à partir de 0.89 €/mois

IDrive : la sauvegarde multi-appareils au top ! On aime Système fiable

Option de récupération rapide On aime moins Moins d’intégrations avec des outils tiers

Pas de chiffrement de bout en bout IDrive Le roi de la sauvegarde automatisée Visiter le site IDrive est bien plus qu’un simple espace de stockage, il s’agit d’une solution complète pour la sauvegarde et la restauration de données. Compatible avec Windows, Mac, Linux, Android et iOS, IDrive vous permet de sauvegarder simultanément plusieurs appareils avec un seul compte. L’option de récupération rapide en cas de perte de données est un vrai plus. En termes de sécurité, les fichiers sont protégés par un chiffrement AES 256 bits, avec possibilité d’ajouter une clé privée pour plus de confidentialité. Une des alternatives européennes les plus intéressantes à Dropbox et un outil intéressant pour ceux qui veulent garder le contrôle sur leurs sauvegardes. Caractéristiques techniques Stockage : 5 Go à 10 To

Type de chiffrement : AES 256 bits + clé privée (optionnelle)

Prix : Gratuit ; à partir de 5 €/mois

SugarSync : le stockage ultra-flexible On aime Synchronisation optimale

Contrôle précis des autorisations On aime moins Offre gratuite limitée

Interface à améliorer SugarSync Idéal pour gérer finement ses dossiers Visiter le site SugarSync est une des alternatives européennes à Dropbox qui séduit principalement de par sa souplesse. Contrairement à d’autres services, il vous permet de choisir précisément les dossiers à synchroniser sur votre appareil, sans les déplacer. Une fonctionnalité très utile pour les utilisateurs souhaitant garder leur structure actuelle. SugarSync offre aussi des options de partage spécifique avec autorisations personnalisées. Ainsi, l’outil brille par sa simplicité et sa flexibilité, même s’il pèche un peu par une absence d’une vraie version gratuite et une interface assez limitée. Le chiffrement AES 256 bits garantit un bon niveau de sécurité pour tous vos transferts et l’outil se montre parfaitement adapté pour tous les aspects essentiels d’un stockage cloud. Caractéristiques techniques Stockage : 5 Go à 10 To

Type de chiffrement : AES 256 bits

Prix : Gratuit ; à partir de 7,49 €/mois

Google Drive : la simplicité avant tout ! On aime Interface ultra-intuitive

15 Go gratuits On aime moins Chiffrement partiel

Moins protecteur sur la vie privée Google Drive Le cloud universel accessible à tous Visiter le site Même après des années, Google Drive reste une valeur sûre pour ceux qui recherchent un service Cloud à la fois simple et rapide à utiliser. Avec une offre gratuite de 15 Go de stockage dès la création d’un compte Google, l’outil vous permet de synchroniser vos fichiers, documents, photos ou vidéos en quelques clics. À cela s’ajoute l’intégration complète avec Google Docs, Sheets, et Slides, rendant alors ce service particulièrement adapté aux étudiants et aux travailleurs indépendants. Cependant, Google Drive ne chiffre pas vos fichiers de bout en bout, ce qui peut poser problème pour les utilisateurs soucieux de confidentialité. Une bonne option pour la facilité, moins pour la sécurité. Caractéristiques techniques Stockage : 15 Go à 2 To

Type de chiffrement : AES 128 bits

Prix : Gratuit ; à partir de 1,99 €/mois

Sync.com : confidentialité absolue au programme On aime Système de protection élaboré

Interface claire et sans publicité On aime moins Offre gratuite assez limitée

Vitesse de synchronisation parfois lente Sync.com Un des clouds les plus fiables Visiter le site Centrée sur la confidentialité, Sync.com ne fait pas les choses à moitié pour satisfaire ses utilisateurs. Ainsi, chaque fichier est automatiquement chiffré de bout en bout avant d’être envoyé sur les serveurs canadiens, qui respectent d’ailleurs des normes de confidentialité très strictes. L’interface est simple, sans publicité, et parfaitement compatible avec la majorité des appareils. De plus, Sync se démarque également par sa politique zéro connaissance. C’est simple, vous et vous seul avez accès à vos données, l’outil s’occupe simplement de mieux les protéger. Dans la liste des alternatives clouds européennes à Dropbox, il est difficile de trouver mieux pour les professionnels, ceux dont les informations sont au cœur de leurs métiers. Pour une confiance totale, une formule gratuite de 5 Go permet de tester l’outil avant d’opter pour un abonnement plus généreux. Caractéristiques techniques Stockage : 5 Go à 4 To

Type de chiffrement : Chiffrement de bout en bout

Prix : Gratuit ; à partir de 8 €/mois

MEGA : stockage généreux et protection native On aime Chiffrement élaboré

20 Go offerts à l’inscription On aime moins Interface parfois lente

Peu d’intégration avec des outils tiers MEGA Idéal pour les plus gourmands Visiter le site Même s’il date, MEGA continue d’impressionner et d’être l’une des alternatives européennes gratuites les plus intéressantes à Dropbox. En effet, à l’inscription, vous recevez 20 Go de stockage cadeau, avec la possibilité d’en gagner davantage grâce à des bonus temporaires. Tous les fichiers sont chiffrés de bout en bout automatiquement, sans action préalable de l’utilisateur. À savoir que MEGA dispose également d’une application mobile complète et d’un système de transfert sécurisé, à savoir MEGAChat. Moins orienté vers la productivité collaborative, il s’adresse surtout à ceux qui cherchent un coffre-fort numérique simple, privé et efficace. Pour ceux qui veulent débuter dans les meilleures conditions, vous avez ici l’une des meilleures offres. Caractéristiques techniques Stockage : 15 Go à 16 To

Type de chiffrement : AES 256 bits ; Chiffrement de bout en bout

Prix : Gratuit ; à partir de 4,99 €/mois

Méthodologie du comparatif

Pour construire ce comparatif des meilleures alternatives européennes à Dropbox, nous avons suivi un processus structuré, rigoureux et orienté utilisateur. Le but était de proposer une sélection fiable, fondée sur des données concrètes et une véritable expérience d’utilisation.

Nous avons commencé par identifier les services cloud les plus populaires en Europe et au-delà, en vérifiant leur conformité RGPD et leur engagement en matière de sécurité. Ensuite, nous avons :

Collecté des données officielles sur les sites des services comme les tarifs, stockage, chiffrement

sur les sites des services comme les tarifs, stockage, chiffrement Comparé les caractéristiques clés, à savoir les fonctionnalités, type de chiffrement, accessibilité

clés, à savoir les fonctionnalités, type de chiffrement, accessibilité Consulté les avis utilisateurs sur des plateformes fiables

sur des plateformes fiables Testé chaque service sur différents appareils, à savoir les ordinateurs et smartphones

sur différents appareils, à savoir les ordinateurs et smartphones Évalué le rapport qualité-prix en tenant compte de l’usage réel

Ce croisement d’informations nous a permis de vous proposer une sélection adaptée à tous les profils : particulier, pro, ou utilisateur exigeant.

FAQ

Qu’est-ce qui caractérise un excellent service cloud ?

Un bon service cloud ne se limite pas à proposer du stockage tout simplement, il doit avant tout s’adapter à vos besoins réels.

Aussi, un excellent cloud offre une interface simple à utiliser, des vitesses de synchronisation rapides et une sécurité fiable. Le chiffrement de bout en bout, l’authentification à deux facteurs et la possibilité de gérer finement les accès sont autant de critères importants. Certains clouds gratuits peuvent être suffisants pour un usage basique, mais dès que vos fichiers deviennent sensibles ou nombreux, une offre payante s’impose. L’intégration avec d’autres outils joue aussi un rôle clé.

Enfin, un service cloud de qualité propose une assistance réactive et des applications bien conçues pour chaque appareil. La polyvalence, la sécurité et la simplicité d’usage sont les véritables piliers d’un bon service.

Pourquoi le chiffrement est-il si important dans le choix d’un service cloud ?

Le chiffrement est un élément essentiel lorsqu’il s’agit de stocker des données sensibles dans un cloud.

En effet, il protège vos fichiers contre les accès non autorisés, même en cas de faille de sécurité. Il existe différents types de chiffrement, mais le plus sûr reste celui dit « zéro connaissance », où même le fournisseur ne peut pas lire vos données. Pour les professionnels, les journalistes ou les utilisateurs soucieux de leur vie privée, cette technologie est cruciale. En effet, sans un bon système de chiffrement, vos fichiers peuvent être exposés à des risques, y compris lors de simples transferts.

À savoir que le chiffrement renforce aussi la confiance envers le service que vous utilisez. Ainsi, avant de choisir votre cloud, il est important de vérifier le type de chiffrement proposé, et s’il est activé par défaut ou en option. Cela peut faire toute la différence entre un cloud basique et un cloud réellement sécurisé.

