La majorité des organisations aujourd’hui utilisent le cloud public pour réduire les coûts et augmenter leur flexibilité, vitesse et agilité.

Le cloud propose de nombreux avantages, mais la migration des applications vers le cloud peut être onéreuse et complexe, et toutes les charges de travail ne sont pas adaptées au cloud public.

Découvrez grâce à ce livre blanc comment construire votre cloud à votre façon, pour vous faciliter l’exécution de vos charges de travail là où cela vous semble le plus pertinent, avec une expérience cloud unifiée qui inclut la sécurité et la conformité.