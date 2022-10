Crypto : Mastercard a développé un nouvel outil de sécurité révolutionnaire

Face à la hausse alarmante des arnaques aux crypto, Mastercard a développé un outil de sécurité révolutionnaire au profit de ses clients. Cette nouvelle solution permettra notamment aux émetteurs de cartes d’évaluer la vulnérabilité des échanges cryptographiques et de déterminer les transactions à approuver.

Crypto Secure, le nouvel outil de sécurité de Mastercard

Mastercard a développé une nouvelle solution de sécurité crypto alimentée par l’intelligence artificielle baptisée Crypto Secure. L’outil est conçu pour aider les banques à identifier et à arrêter les transactions provenant d’échanges cryptographiques vulnérables.

Grâce à l’IA, cette nouvelle solution de sécurité va évaluer la probabilité d’activités criminelles liées aux échanges de cryptomonnaie sur le réseau de paiement Mastercard. Le système utilise des informations provenant de plusieurs sources, y compris la blockchain.

L’outil a des notes codées par couleur qui décrivent un comportement suspect sur les échanges. Le rouge indique un risque élevé. Le vert au contraire suppose un risque faible. L’outil ne décide pas de rejeter ou non les plateformes jugées vulnérables. Ce choix incombe aux émetteurs de cartes.

Sécuriser les transactions cryptos

Les cybercriminels ont volé plus de plus de 4 milliards de dollars entre 2019 et le premier semestre 2022. L’introduction de Crypto Secure par Mastercard signifie que les banques et les institutions financières qui cherchent à fournir des services de cryptomonnaie à leurs clients se sentiront plus à l’aise de le faire.

À l’heure actuelle, les piratages cryptographiques ont principalement touché les sociétés de cryptomonnaie. Néanmoins, en sachant que des entreprises comme Mastercard fournissent un accès aux transactions de cryptomonnaie aux clients, il paraît urgent de prévenir la fraude cryptographique, en particulier pour les projets DeFi.

Avec Crypto Secure, Mastercard se fixe comme objectif d’approuver plus de ventes tout en contrecarrant les tentatives de fraude réelles. L’outil Crypto Secure est alimenté par CipherTrace. Il s’agit d’une start-up de sécurité blockchain basée en Californie, rachetée par Mastercard en 2021.