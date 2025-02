LES GARDIEN DU NET| Cyril BRAS – Directeur Cybersécurité

Dans le cadre de notre dossier « La Cybersécurité : Comment les gardiens du net façonne le monde de demain », Cyril BRAS partage avec nous sa vision et ces connaissances sur la Cybersécurité.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Bonjour, Je suis Cyril Bras directeur Cybersécurité chez Whaller depuis presque 3 ans. Je suis également enseignant vacataire à l’université.

La cybersécurité en France : de quoi parle-t-on ?

Quelle envergure la cybersécurité a-t-elle en France ?

Cela reste encore trop timide au niveau étatique, pas de secrétaire d’État spécialisé. Ce sujet reste toujours perçu comme technique et pas assez comme stratégique. Il n’y a que lorsqu’un incident survient que le sujet est pris en compte.

Quels sont les principaux défis à relever pour la Cybersécurité en France ?

Selon votre expérience, quels défis sont les plus récurrents dans le secteur de la Cybersécurité en France.

Durcir le ton sur les exigences cyber, la mise en application de la directive NIS2 par exemple est trop timide. Il est temps de faire le ménage dans les opérateurs de services numériques qui font n’importe quoi en termes de cybersécurité.

Quels sont les nouveaux enjeux de la Cybersécurité pour 2024 ?

Merci de détailler ici les enjeux et les défis à relever dans le secteur de la Cybersécurité pour 2024 et les années à venir. Vous pouvez évoquer des anecdotes et des cas qui peuvent illustrer vos propos.

C’est un sujet récurent, sortir la Cybersécurité de l’aspect purement technique, nommer des RSSI ou plutôt des directeurs cyber qui reportent au COMEX et pas à la DSI. Ces mêmes directeurs cyber doivent être capables de rendre intelligible le sujet pour les décideurs.

Quels sont vos conseils à destination des entreprises pour mieux se protéger ?

Appuyez-vous sur des prestataires ou des services qualifiés. La cybersécurité a un cout qui restera toujours inférieur au cout d’une cyberattaque alors, investissez dans des solutions fiables, quand c’est gratuit, vous êtes cuits.

Dans le contexte géopolitique actuel, faut-il craindre des cyberattaques militaires à l’encontre de la France ?

C’est une non-question, c’était déjà le cas avant la situation actuelle. Miliaire/étatique… cela fait un moment que le numérique est un super vecteur pour l’espionnage et la déstabilisation ou la manipulation

Que pourrait-être l’impact de l’intelligence artificielle sur l’avenir de la cybersécurité ?

L’impact est déjà visible, des attaques rendues accessibles à des personnes incompétentes et amélioration des systèmes de défense

Quelles seront les nouvelles menaces émergentes dans les années à venir ?

Plus on place du numérique, plus, on augmente la surface d’attaque, donc les attaques sur les objets connectés, la domotique… voire terme les humains augmentés.

Quels conseils pour les personnes souhaitant commencer une carrière dans la cybersécurité ? Partir du principe que vous n’êtes jamais un expert et que votre apprentissage durera tout le temps de votre carrière

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.