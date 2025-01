DALL-E est de plus en plus nul ! Microsoft annule une mise à jour ratée de son IA d’images

Microsoft s’est pris une belle claque avec la dernière mise à jour de son système de génération d’images Bing. Ce dernier qui utilise le modèle DALL-E d’OpenAI. Les utilisateurs s’attendaient à une amélioration, mais franchement, PR16, la nouvelle version, a été un véritable désastre. Microsoft a dû annuler la mise à jour et revenir à une version précédente.

Microsoft a donc dû se résoudre à annuler sa dernière mise à jour pour Bing Images. Celle-ci qui est propulsée par le modèle DALL-E d’OpenAI. La version PR16, censée offrir des images de meilleure qualité et un traitement plus rapide, a été un échec cuisant. Ainsi, face aux critiques virulentes des utilisateurs, la firme de Redmond a décidé de faire marche arrière. Une décision qui montre à quel point même les géants de la tech peuvent trébucher dans la course à l’innovation. Que s’est-il passé pour que tout parte en vrille ?

Microsoft avait promis que cette mise à jour serait « deux fois plus rapide et de meilleure qualité ». Jordi Ribas, un des responsables de la boîte, jurait même que leurs tests internes montraient une « légère amélioration ».

Toutefois, sur le terrain, c’était une autre histoire. Les utilisateurs, notamment sur des forums comme Reddit, ont rapidement remarqué que les images générées par PR16 étaient loin d’être à la hauteur. Le commentaire qui résume tout ? « Le DALL-E qu’on aimait est mort. »

Since the launch of Bing Image Creator last spring, users have generated billions of images with text prompts. I'm pleased to share our latest updates to enhance your creative experience. Starting today, we’re rolling out the latest DALL-E 3 model PR16, which will create images… pic.twitter.com/3p9HsYMlr6