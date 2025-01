Data centers : les tendances 2025 dévoilées par Vertiv

L’intelligence artificielle et la durabilité redessinent le paysage des data centers. Selon Vertiv, les avancées technologiques et la gestion des ressources seront au cœur des priorités.

IA et densification des racks : un défi technique majeur

Je me suis intéressée aux prévisions de Vertiv, et elles révèlent des changements importants pour les data centers en 2025. L’IA, moteur principal de ces évolutions, demande une infrastructure capable de gérer des charges de calcul toujours plus élevées. Les racks d’IA affichent désormais des densités qui peuvent aller jusqu’à 1000 kW, bien au-delà des capacités des infrastructures classiques. Giordano Albertazzi, PDG de Vertiv, explique : « L’IA entraînant des densités de racks en kW à trois ou quatre chiffres, le besoin de solutions avancées et évolutives pour alimenter et refroidir ces racks […] n’a jamais été aussi important. »

L’énergie au centre des préoccupations

La consommation énergétique des data centers augmente rapidement, poussée par l’intensité des charges liées à l’IA. En 2025, les data centers pourraient consommer jusqu’à 4 % de l’électricité mondiale. Ce chiffre souligne l’urgence de trouver des alternatives énergétiques viables et durables. Les entreprises privilégient des technologies comme les micro-réseaux et les piles à combustible pour répondre à ces enjeux. Cette tendance pourrait s’accélérer face aux pressions réglementaires croissantes sur la consommation d’énergie et les émissions de carbone.

Une cybersécurité plus sophistiquée pour contrer les menaces

Les cyberattaques, de plus en plus fréquentes et complexes, ciblent également les data centers. Ce que j’ai trouvé particulièrement inquiétant, c’est l’utilisation de l’IA par les cybercriminels pour amplifier leurs actions. Les systèmes de contrôle et d’infrastructure sont souvent vulnérables. Cela expose ainsi les entreprises à des risques majeurs. Vertiv souligne que les opérateurs doivent intégrer des technologies de cybersécurité plus avancées pour répondre à ces menaces. L’enjeu est double : protéger les infrastructures critiques et anticiper les nouvelles formes d’attaques.

