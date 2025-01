Data Insights | Robin EME – Chief Growth Officer

Dans le cadre de notre dossier « Les Pionniers de la Data : Plongée au cœur des leaders qui transforment les entreprises grâce aux données », Robin EME – Chief Growth Officer chez Soft Concept a partagé avec nous son analyse des enjeux et des opportunités qu’offrent les Data Insights pour piloter la croissance et l’innovation.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

En tant que Chief Growth Officer chez Soft Concept, je pilote la stratégie commerciale et marketing de l’entreprise. Mon rôle consiste à connecter les besoins de nos clients à nos équipes techniques pour garantir que nos produits, notamment notre solution phare EthnoForms, répondent à des cas d’usage concrets et variés. Nous collaborons avec des instituts d’études et des entreprises de toutes tailles dans des domaines tels que l’audit, le marketing, et la qualité. Dès qu’il y a des besoins en collecte, analyse, et restitution de données, nous mettons notre expertise à leur service, fort de notre expérience de plus de 38 ans dans ce domaine, avec un accent particulier sur l’intégration de l’intelligence artificielle dans ces processus.

Quelles sont les tendances émergentes dans le domaine de l’analyse des données en 2024, et comment ces tendances transforment-elles les stratégies et les opérations des entreprises ?

En 2024, l’analyse des données est profondément marquée par l’intégration de l’intelligence artificielle dans les processus de collecte, d’analyse, et de restitution. Les tendances les plus marquantes incluent l’essor des modèles prédictifs, l’automatisation des analyses avancées, et l’utilisation croissante des systèmes de traitement du langage naturel pour interpréter des données non structurées, comme les commentaires clients ou les retours d’enquêtes. L’IA permet désormais aux entreprises d’extraire des insights en temps réel, rendant leurs décisions plus rapides et mieux informées. Par exemple, des outils comme EthnoForms, que nous développons chez Soft Concept, intègrent des technologies d’IA pour catégoriser automatiquement les données, identifier des tendances clés, ou encore détecter des émotions à partir de verbatims. Cette évolution ne se limite pas à l’analyse : l’IA révolutionne aussi la stratégie et les opérations des entreprises. Elle leur offre des capacités accrues pour anticiper les comportements des consommateurs, personnaliser les expériences, et optimiser les processus internes. Ces changements mènent à une meilleure agilité opérationnelle et à une prise de décision basée sur des données concrètes et fiables.

Comment les technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (machine learning), ont-elles un impact sur les capacités d’analyse des données et les possibilités d’innovation ?

L’intelligence artificielle et le machine Learning transforment véritablement l’analyse des données. Ces technologies permettent de gagner un temps précieux et d’atteindre un niveau d’efficacité impressionnant. Là où plusieurs personnes devaient collaborer pour analyser des données complexes, l’IA peut désormais accomplir ces tâches en quelques instants, tout en offrant une précision remarquable. Cela multiplie les possibilités d’innovation et d’optimisation, tout en facilitant des prises de décision mieux informées. C’est un progrès enthousiasmant qui redéfinit notre façon de travailler avec les données !

Quels conseils donneriez-vous aux entreprises qui souhaitent exploiter pleinement le potentiel de leurs données et tirer parti de l’analyse des données pour prendre des décisions stratégiques informées ?

Mon principal conseil serait de bien s’entourer : faites appel à des experts qui comprennent vos besoins et peuvent vous guider dans l’exploitation de vos données. Ensuite, investissez dans les bons outils, ceux qui simplifient l’analyse tout en intégrant les dernières avancées comme l’IA. La formation est également essentielle : comprendre comment fonctionne l’analyse des données et l’intelligence artificielle permet de mieux en tirer parti. Et surtout, n’hésitez pas à prendre ce virage dès maintenant. L’IA et l’analyse des données ne sont plus une option, mais un impératif pour rester compétitif. Ceux qui ne s’adaptent pas risquent de se retrouver à la traîne, tandis que ceux qui prennent ce tournant bénéficieront d’un véritable avantage concurrentiel. C’est un enjeu stratégique majeur aujourd’hui.

Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises en matière de gestion et d’analyse des données, et quelles sont les meilleures pratiques pour les surmonter ?

Les entreprises font souvent face à des défis comme la gestion du volume croissant des données, l’organisation de ces données parfois mal structurées, ou encore le manque de compétences pour les analyser efficacement. Ces obstacles peuvent freiner leur capacité à en tirer des décisions éclairées. Pour surmonter ces difficultés, il est essentiel de :

-Mettre en place des outils adaptés pour structurer et exploiter les données de manière simple et efficace.

-Former les équipes pour qu’elles comprennent mieux les enjeux et sachent exploiter les informations disponibles.

-Travailler avec des experts pour bénéficier d’un accompagnement stratégique et éviter les erreurs coûteuses. En adoptant ces pratiques, les entreprises peuvent transformer leurs données en un véritable levier de performance et d’innovation, tout en restant compétitives dans un environnement en constante évolution.

Quels sont les avantages et les limites des différentes plateformes et outils d’analyse des données, tels que les entrepôts de données, les data lakes ou les outils de visualisation des données ?

Les entrepôts de données, les data lakes, et les outils de visualisation ont chacun leurs forces et leurs limites, et leur choix dépend vraiment de ce qu’on veut en faire. Voici comment je vois les choses :

1. Les entrepôts de données Avantages : Ils sont parfaits si on a des données bien organisées, comme des tableaux, et qu’on veut faire des analyses claires et rapides. C’est fiable, propre, et ça marche super bien pour regarder des données historiques. Inconvénients : Par contre, ce n’est pas fait pour gérer des trucs comme des vidéos ou des gros fichiers bruts. Et ça peut vite coûter cher à mettre en place et à faire évoluer.

2. Les data lakes Avantages : C’est un peu le grand bazar organisé où on peut tout stocker : des chiffres, des images, du texte, bref, des données brutes. C’est super flexible et parfait pour les projets avec de gros volumes, comme l’intelligence artificielle. Inconvénients : Mais attention, si on n’organise pas bien, on peut se retrouver avec un « lac de données inutiles » où rien n’est exploitable. Et ça demande des experts pour bien s’en servir.

3. Les outils de visualisation Avantages : Là, on parle de rendre les données jolies et faciles à comprendre, avec des graphiques et des tableaux. C’est idéal pour prendre des décisions rapides et expliquer les choses à des équipes non techniques. Inconvénients : Mais si les données derrière sont mal organisées, ça peut donner des résultats complètement à côté de la plaque. Et ce n’est pas fait pour creuser dans des analyses très poussées. En résumé, c’est un peu comme choisir les bons outils pour une boîte à outils : chaque chose a sa fonction. Les entrepôts pour les données propres et organisées, les data lakes pour tout garder sous la main, et les visualisations pour rendre tout ça accessible et clair. Le vrai défi, c’est de bien les utiliser ensemble !

Quels sont les nouveaux rôles et compétences nécessaires pour réussir dans le domaine de l’analyse des données en 2024, et comment les professionnels de l’analyse se préparent-ils à ces évolutions ?

En 2024, réussir dans l’analyse des données demande des compétences techniques solides, mais aussi une vraie capacité à rendre les analyses compréhensibles et utiles pour les équipes. Les nouveaux rôles, comme les experts en storytelling des données ou en gestion de la qualité des données, sont de plus en plus recherchés. Pour s’adapter, les professionnels se forment aux outils modernes, renforcent leurs connaissances en statistiques et apprennent à mieux communiquer les résultats de leurs analyses. Le mélange de compétences techniques et humaines est aujourd’hui essentiel pour répondre aux attentes et tirer pleinement parti des données.

Quels sont les avantages de l’IA pour analyser des verbatims et transformer les données textuelles en actions concrètes ?

L’intelligence artificielle facilite grandement l’analyse des verbatims grâce à des fonctionnalités comme la traduction automatique, la catégorisation des réponses, ou encore la mise en place de dictionnaires de codification. Ces outils permettent de structurer rapidement des données textuelles non organisées, d’identifier les tendances, les problèmes récurrents, et même de détecter des émotions. Grâce à cette analyse approfondie, les entreprises peuvent mieux comprendre leurs clients ou collaborateurs et mettre en place des actions ciblées pour corriger les points faibles identifiés. Cette automatisation, qui auparavant nécessitait un travail manuel conséquent, accélère la prise de décision et améliore la réactivité des organisations.

Comment peut-on utiliser les insights générés pour améliorer les performances de l’entreprise ?

Les insights extraits grâce à l’IA ne se limitent pas à un constat : ils permettent d’agir. Par exemple, en catégorisant automatiquement les retours clients, une entreprise peut repérer les dysfonctionnements ou les insatisfactions récurrentes et prioriser les actions correctives. Les tendances identifiées aident également à anticiper les besoins futurs, à améliorer les produits ou services, et à renforcer la satisfaction globale. En résumé, une gestion efficace des insights grâce à l’IA transforme les données en un véritable levier stratégique pour la performance et l’innovation.

