Datacenters locaux vs hyperscalers : quel avenir ?

Les données sont devenues la nouvelle matière première, les datacenters se sont imposés comme des infrastructures essentielles. Ces immenses entrepôts de données, véritables cerveaux du monde connecté, sont au cœur de nombreux enjeux : souveraineté, compétitivité, innovation et environnement. Sur ce marché, deux modèles principaux s'affrontent : les hyperscalers, géants mondiaux du cloud, et les datacenters de proximité, acteurs locaux misant sur la souveraineté et la proximité.

Les hyperscalers

Les hyperscalers tels que Microsoft Azure dominent le marché mondial avec leurs infrastructures colossales. Ils proposent des services cloud à l'échelle planétaire. Cette approche séduit les grandes entreprises par leurs économies d'échelle, leur large gamme de services et leur disponibilité quasi infinie. Ces géants technologiques investissent massivement dans le développement de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou le machine learning. Cela constitue ainsi des solutions innovantes à leurs clients. Cependant, leur modèle centralisé soulève des questions de souveraineté, de dépendance technologique et de concentration des données.

Beaucoup d'entreprises qui avaient opté pour les gros acteurs du cloud public tels que AWS et Google Cloud Platform en reviennent désormais. Les raisons sont simples : le coût élevé de ces solutions et le verrouillage technologique qu'elles induisent. Les entreprises décident donc de plus en plus fréquemment de réintégrer une partie de leur IT en choisissant une configuration on-premise, soit au sein d'une salle serveurs hébergée chez elles, soit au sein d'un datacenter de proximité.

Les datacenters de proximité

En face, les datacenters de proximité se positionnent comme une alternative plus souple et plus sécurisée. Ces infrastructures, souvent de taille plus modeste, sont implantées au cœur des territoires et répondent aux besoins spécifiques des entreprises locales, des collectivités territoriales et des acteurs de l'économie numérique. Avec des technologies européennes et un actionnariat local, ils offrent une solution de stockage de données plus souveraine. Cela permet ainsi aux entreprises de garder le contrôle sur leurs données sensibles et de respecter les réglementations en vigueur.

La localisation des données est un enjeu stratégique pour les États et les entreprises. Les datacenters de proximité permettent de réduire la dépendance vis-à-vis des acteurs étrangers et de renforcer la sécurité des données. Répartis sur le territoire, ils contribuent à renforcer la résilience des systèmes d'information. Cela réduit les risques de panne et de cyberattaques. Les datacenters de proximité sont souvent au cœur de clusters d'innovation, ce qui favorise l'émergence de nouvelles entreprises et de nouveaux services numériques. Et le développement de l'edge computing, qui consiste à rapprocher les traitements de données des sources de données, pourrait renforcer le rôle des datacenters de proximité.

Mais les défis des datacenters de proximité sont nombreux. Il est difficile pour les acteurs locaux de concurrencer les géants du cloud en termes de prix et de capacité. De plus, la construction et l'exploitation d'un datacenter nécessitent des investissements importants. Les datacenters de proximité doivent également convaincre les entreprises de leur apporter leur confiance et de migrer leurs données.

Une tendance à l'hybridation

Le marché des datacenters est en constante évolution. On observe une tendance à l'hybridation avec des entreprises qui utilisent à la fois les services des hyperscalers et les infrastructures des datacenters de proximité. Cette approche permet de bénéficier des avantages de chaque modèle tout en maîtrisant les risques. Le duel entre les hyperscalers et les datacenters de proximité est donc loin d'être terminé. Les deux modèles ont leurs atouts et leurs faiblesses. Le choix d'une solution dépendra des besoins spécifiques de chaque entreprise et des enjeux de souveraineté numérique de chaque pays.

Vous l'aurez compris ! Les hyperscalers et les datacenters de proximité représentent deux visions différentes de la gestion des données. Les premiers offrent des services à grande échelle avec une technologie de pointe, tandis que les seconds privilégient la souveraineté et la sécurité des données. Dans un monde où la data est devenue cruciale, ces deux modèles devront coexister et évoluer pour répondre aux défis de demain.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

