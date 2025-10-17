De Hollywood à l’IA agentique : Walmart et OpenAI peuvent-ils encore protéger nos emplois ?

Annoncé le 14 octobre 2025, le partenariat entre Walmart et OpenAI introduit l’IA agentique de ChatGPT dans les achats en ligne. Ensemble, les deux géants repoussent les limites, valorisent l’efficacité et célèbrent la commodité.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Elizabeth Taylor jurait que l’amour durait toujours. Des années plus tard, Taylor Swift ravive ce doute dans Elizabeth Taylor, en murmurant : « Do You Think It’s Forever ? ». L’intelligence artificielle, elle aussi, s’invite désormais dans le 7ᵉ art, malgré l’accueil mitigé de Tilly Norwood. Et Hollywood n’est pas le seul secteur concerné. Derrière l’alliance entre Walmart et OpenAI, des millions d’emplois vacillent, même si formations et reconversions s’enchaînent pour apprivoiser l’IA.

ChatGPT devient un agent IA de courses chez Walmart

Encore un qui enregistre une hausse d’action après un partenariat avec OpenAI. En effet, cette nouvelle propulse les actions de Walmart à un record, avec une hausse de près de 5 %.

Désormais, les clients achètent directement via ChatGPT. Les agents IA reçoivent et analysent les besoins des utilisateurs, puis commandent les produits. Le modèle utilise le « paiement instantané », effectue les transactions et suit même les livraisons.

Et ce n’est pas tout, Walmart intègre ainsi l’IA dans chaque étape du parcours client. Elle passe du réactif au proactif, apprend les préférences, anticipe les besoins et prédit les achats.

Ce partenariat étend les usages actuels de l’IA chez Walmart, ce qui permet à l’entreprise d’optimiser ses catalogues produits. L’approche réduit les délais de production vestimentaire de 18 semaines et accélère la résolution des plaintes clients de 40 %.

Doug McMillon, PDG de Walmart, proclame la fin de l’ère de la « barre de recherche », sous les applaudissements de Wall Street.

Adaptation, reconversion ou chômage ? 2,1 millions d’employés concernés

Un pas vers l’innovation grâce à une machine impacte plusieurs employés. Toutefois, Walmart réaffirme son approche « axée sur l’humain et la technologie ».

Face à cette adaptation technologique, ses salariés bénéficient d’outils IA et de formations certifiantes délivrées par OpenAI.

Ces mesures visent à repositionner les travailleurs, pour qu’ils accèdent à des rôles créatifs et exploitent la stratégie de l’entreprise. Walmart valorise les compétences interpersonnelles en faisant en sorte que les humains guident l’IA.

Ceux qui s’adaptent collaborent avec les machines, ceux qui résistent perdent leurs postes traditionnels.

Il convient de noter que Walmart repose sur un cercle économique vertueux : ses millions de salariés sont aussi des consommateurs. Une automatisation totale pourrait briser cette boucle, d’où la préférence pour l’adaptation.

Espérons que l’entreprise, fortement secouée par l’arrivée massive de l’IA dans tous les secteurs, optera pour ces mutations. L’ère de l’IA ne fait que commencer et il faut s’y adapter, dans l’espoir que les grandes firmes protègent les emplois, à l’image de ce que font Walmart et OpenAI.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.