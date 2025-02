Deep Research : OpenAI lance une IA qui cherche des infos sur des milliers de sites web !

Lors d’un événement à Tokyo le 3 février, OpenAI, la grande entreprise d’IA américaine, a introduit Deep Research. C’est un outil de recherche avancée intégré à ChatGPT, en collaboration avec SoftBank.

OpenAI a surpris tout le monde en annonçant Deep Research, une nouvelle fonctionnalité intégrée à ChatGPT. Avec cet outil, l’IA ne se contente plus de répondre aux questions, elle analyse, trie et synthétise des informations provenant de centaines de sites web.

D’ailleurs, cette annonce arrive seulement deux jours après le lancement du modèle o3-mini. OpenAI semble avancer à toute vitesse. Il s’agit d’une révolution pour tous ceux qui ont besoin d’informations fiables sans passer des heures à chercher. Journalistes, chercheurs, étudiants, tout le monde pourrait en profiter.

Avec Deep Research, ChatGPT passe à un tout autre niveau. Il ne répond plus simplement aux questions, il décortique un sujet en profondeur. L’utilisateur peut poser une question, mais aussi envoyer des fichiers : PDF, feuilles de calcul, rapports… Tout y passe !

L’IA prend alors entre 5 et 30 minutes pour compiler des données fiables. Un panneau latéral permet de suivre son travail en temps réel. Il affiche les sources consultées, le degré d’avancement et les citations utilisées.

OpenAI le souligne bien : « Il accomplit en quelques dizaines de minutes ce qui prendrait plusieurs heures à un humain ! »

Or, cette rapidité change tout. Autrement, des recherches longues et fatigantes deviennent un jeu d’enfant. On peut enfin se concentrer sur l’essentiel, sans perte de temps.

Today we are launching our next agent capable of doing work for you independently—deep research.



Give it a prompt and ChatGPT will find, analyze & synthesize hundreds of online sources to create a comprehensive report in tens of minutes vs what would take a human many hours. pic.twitter.com/03PPi4cdqi