Après ChatGPT, DeepSeek s’attaque à MidJourney avec une IA d’images : tout savoir !

DeepSeek passe à la vitesse supérieure ! Après avoir impressionné le monde avec son IA open source DeepSeek R1, l’entreprise chinoise s’attaque maintenant au marché de la génération d’images. Son nouveau modèle, Janus Pro, promet de rivaliser avec les géants comme MidJourney et DALL-E 3. Voici tout ce qu’il faut savoir !

🔥 Nous recommandons ArtSpace ArtSpace est le meilleur générateur d’image pour de nombreuses raisons. Intuitif, il offre des options diversifiées pour inspirer votre créativité. Profitez de –10 % de remise supplémentaire avec le code PUBLITHINGS10. J'en profite

DeepSeek ne compte pas rester dans l’ombre de ChatGPT et Stable Diffusion. Avec Janus Pro, son modèle d’IA dédié à la création d’images, l’entreprise chinoise espère s’imposer face aux poids lourds du secteur.

Disponible sur GitHub et Hugging Face, Janus Pro existe en deux versions. DeepSeek affirme que sa version la plus puissante peut rivaliser avec Stable Diffusion et DALL-E 3, mais cette déclaration reste à vérifier.

Mais ce qui intrigue le plus, c’est la manière dont DeepSeek développe ses modèles. Contrairement aux grandes entreprises occidentales, l’entreprise utiliserait un budget bien plus réduit et du matériel moins performant.

DeepSeek se lance dans l’IA d’images avec Janus Pro

Après avoir secoué le monde de l’IA avec son modèle open source DeepSeek R1, voilà que DeepSeek s’attaque maintenant à la génération d’images avec Janus Pro.

Si vous ne connaissez pas encore DeepSeek, sachez que c’est un nouvel acteur incontournable dans l’univers de l’IA. Son modèle de langage DeepSeek R1 a déjà fait du bruit, et aujourd’hui, l’entreprise chinoise enfonce le clou avec Janus Pro, son modèle d’IA capable de générer des images.

Ce que je trouve le plus impressionnant, c’est que DeepSeek conçoit ses modèles avec beaucoup moins de budget que les géants de l’Ouest et utilise du matériel plus ancien.

NEWS: DeepSeek just dropped ANOTHER open-source AI model, Janus-Pro-7B.



It's multimodal (can generate images) and beats OpenAI's DALL-E 3 and Stable Diffusion across GenEval and DPG-Bench benchmarks.



This comes on top of all the R1 hype. The 🐋 is cookin' pic.twitter.com/yCmDQoke0f — Rowan Cheung (@rowancheung) January 27, 2025

DeepSeek a donc lancé Janus Pro sur GitHub et Hugging Face, en proposant deux versions. Notamment, 1 milliard de paramètres (plus léger) et 7 milliards de paramètres (le plus puissant). D’après les premiers retours, Janus Pro 7B rivaliserait avec Stable Diffusion et DALL-E 3 en termes de performances.

Des débuts prometteurs… mais quelques soucis

Le petit bémol pour l’instant, ce sont les images que Janus Pro génère. Ils sont limités à 384 × 384 pixels. Toutefois, la démo sur Hugging Face permet déjà de produire des images en 768 × 768 pixels. Nous pouvons donc espérer des améliorations à venir.

Qui plus est, DeepSeek ne connaît pas un lancement sans accroc. Des attaques malveillantes à grande échelle ont provoqué des pannes généralisées de son chatbot.

Par conséquent, l’inscription a été temporairement restreinte aux utilisateurs possédant un numéro de téléphone basé en Chine. Heureusement, l’accès via e-mail semble avoir été rétabli rapidement.

Alors, faut-il garder un œil sur DeepSeek ? Clairement, je pense que oui. Si Janus Pro parvient à tenir tête aux leaders actuels, cela pourrait bien bousculer le marché. Et si DeepSeek continue de proposer des IA performantes avec des moyens réduits, la Silicon Valley a de bonnes raisons de s’inquiéter.

DeepSeek a-t-il le potentiel de bousculer le marché de la génération d’images, ou pensez-vous que MidJourney et DALL-E 3 restent indétrônables ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.