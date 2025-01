DeepSeek menace la sécurité nationale américaine et fait vaciller Wall Street

La montée en puissance de DeepSeek, une IA chinoise performante et peu coûteuse, secoue les marchés et interroge la suprématie technologique des États-Unis. La Maison Blanche analyse ses implications pour la sécurité nationale.

L’IA chinoise DeepSeek bouscule les certitudes. Ses performances impressionnantes et son coût réduit remettent en cause l’avance technologique des États-Unis. Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche, a confirmé que le Conseil de sécurité nationale (NSC) examine l’impact de cette avancée. Selon elle, le président Trump y voit un « signal d’alarme » pour l’industrie américaine, bien qu’il reste confiant dans la capacité des États-Unis à regagner leur domination.

DeepSeek et la sécurité américaine sont désormais au cœur des préoccupations stratégiques de Washington. L’ascension rapide de cette IA chinoise pourrait représenter une menace non seulement sur le plan économique, mais aussi en matière de cybersécurité et d’influence géopolitique.

L’application a atteint la première place sur l’App Store d’Apple. Elle a même surpassé ChatGPT en nombre de téléchargements. Ce triomphe illustre l’intérêt grandissant pour les solutions d’IA chinoises et pourrait redessiner le paysage concurrentiel du secteur.

L’impact sur les géants de la tech américaine

L’émergence de DeepSeek a déjà eu des répercussions financières majeures. Les actions du géant Nvidia ont chuté. Cela suggère que des modèles d’IA avancés pourraient être développés avec moins de puces haut de gamme qu’on ne le pensait. Cette évolution remet en question la stratégie américaine de limitation des exportations de semi-conducteurs vers la Chine.

Au-delà des enjeux économiques, l’essor de DeepSeek soulève des préoccupations sécuritaires. Certains utilisateurs ont noté que ses chatbots évitent les sujets sensibles en Chine. Ils constatent notamment l’absence de discussions sur les violations des droits humains ou les événements de Tiananmen. Cette censure algorithmique pourrait indiquer une instrumentalisation de l’IA à des fins politiques.

Lors de son premier point de presse, Karoline Leavitt a vivement critiqué l’administration Biden, accusée d’avoir laissé la Chine avancer sans réagir. Par ailleurs, elle a rappelé que Trump avait rapidement nommé un « tsar de l’IA » et assoupli les réglementations pour accélérer le développement américain.

Une stratégie américaine remise en cause

L’administration Biden a pourtant mis en place plusieurs mesures restrictives pour limiter l’accès des entreprises chinoises aux puces avancées de Nvidia. Mais DeepSeek avait déjà acquis ces composants avant l’entrée en vigueur des sanctions. Son succès prouve que la Chine parvient à progresser avec moins de ressources. Cette avancée remet en doute l’efficacité de la politique américaine de restriction technologique.

L’ascension fulgurante de DeepSeek bouleverse les équilibres mondiaux de l’IA. De ce fait, elle remet en question la capacité des États-Unis à maintenir leur leadership face à la Chine. La Maison-Blanche considère désormais DeepSeek comme un défi majeur pour la sécurité américaine et a déjà revu ses priorités stratégiques. La bataille technologique entre Washington et Pékin ne fait que commencer et son issue pourrait redéfinir l’avenir de l’innovation globale.

