Des pubs dans ChatGPT ?! Ce changement qui pourrait bientôt tout gâcher

OpenAI envisagerait d’intégrer des pubs dans ses produits d’IA comme ChatGPT. Ce projet, encore en discussion, n’est pas très apprécié.

Mauvaise nouvelle ! Il se pourrait, en effet, qu’OpenAI inclut des pubs dans ChatGPT. Visiblement, l’entreprise cherche à rentabiliser davantage ses innovations. Et ce, malgré sa valorisation stratosphérique.

Donc c’est confirmé ?

D’après Sarah Friar, directrice financière, ils réfléchissent actuellement au « moment et à l’endroit » où les intégrer. Mais ils ont déjà renforcé leur équipe pour concrétiser ce projet.

Shivakumar Venkataraman, ancien responsable de la publicité de Google, est désormais vice-président chez OpenAI. Quant à Kevin Weil, directeur des produits, il a déjà fait ses preuves sur Instagram et X, des plateformes où la publicité est reine.

Je peux donc en conclure que c’est décidé, il y aura des annonces dans ChatGPT. J’admets que la technologie d’OpenAI coûte une fortune à développer et à maintenir. Et qu’une source de financement de plus est indispensable.

Toutefois, imaginez poser une question sérieuse à ChatGPT et recevoir une pub pour un grille-pain en retour. Ce serait dévier l’assistant IA de son objectif initial, non ? Heureusement pour nous, OpenAI tempère les attentes pour l’instant.

Friar a précisé qu’aucun projet actif de publicité n’était en cours. L’entreprise se concentre principalement sur son modèle actuel, basé sur les frais d’utilisation des API pour ses outils comme ChatGPT et GPT-4.

Une route toute tracée pour OpenAI

En effet, OpenAI montre des ambitions claires. En octobre, elle a levé 6,6 milliards de dollars pour une valorisation record de 150 milliards.

Ces ressources visent à compenser les coûts astronomiques de développement de ses modèles d’IA, alimentés par des milliers de processeurs graphiques très onéreux. Le passage à une structure lucrative semble inévitable.

OpenAI semble évoluer vers un modèle d’entreprise traditionnel pour accélérer sa croissance et maximiser ses opportunités commerciales.

Quoi qu’il en soit, OpenAI n’est pas seule à sacrifier l’expérience utilisateur sur l’autel de la rentabilité. D’autres acteurs du secteur, comme Perplexity, soutenue par Jeff Bezos, poursuivent déjà cette route.

L’objectif est le même : expérimenter des modèles publicitaires pour garantir un retour sur les investissements massifs injectés dans l’IA.

Une chose est, toutefois,certaine : personne ne veut d’un ChatGPT transformé en tableau d’affichage numérique. Les pubs vont ruiner la fluidité d’interactions appréciées pour leur efficacité.

Vous êtes du même avis ? Faites-nous en part dans les commentaires !

