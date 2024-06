Ubertas Consulting rejoint Devoteam pour accélérer la croissance du Cloud AWS

Devoteam, entreprise de conseil technologique spécialisée dans le cloud, la cybersécurité, l'IA et le développement durable, annonce l'acquisition d'Ubertas Consulting, un cabinet de conseil AWS basé au Royaume-Uni. Cette décision stratégique permettra à l'entreprise d'élargir sa capacité à offrir des services AWS performants à une clientèle plus vaste.

Devoteam vise à accélérer son activité AWS au Royaume-Uni. Cette acquisition stratégique intervient après une première opération sur le marché britannique depuis 2017. Bruno Mota, vice-président du groupe Devoteam A-Cloud, a déclaré : « Cette décision stratégique renforce notre vision de fournir une valeur client améliorée grâce à des connaissances élargies et à une concentration commerciale inébranlable sur la stimulation de l'innovation et de la transformation dans le paysage du Cloud. »

Une synergie de leaders dans le cloud

Ubertas Consulting, reconnu comme un partenaire de prestation et de conseil AWS, apporte à Devoteam une expertise précieuse. John Lacey, co-fondateur et directeur associé chez Ubertas Consulting, a exprimé sa fierté en rejoignant Devoteam : « Ensemble, nous ajouterons plus de valeur ainsi qu'un avantage technique et commercial aux solutions et services que nous proposons à nos clients, quelle que soit l'étape à laquelle ils se trouvent dans leur parcours AWS Cloud. »

Steven Crowley, co-fondateur et associé directeur chez Ubertas Consulting, a ajouté : « L'union avec Devoteam accélère notre mission visant à créer la principale pratique cloud AWS au Royaume-Uni. Cette union forme une entité plus puissante et plus compétitive sur le marché. »

Élargir l'expertise et la portée du marché

Cette acquisition fusionne deux leaders du secteur partageant un engagement commun pour fournir des solutions AWS exceptionnelles. Devoteam tire parti d'une organisation de services AWS mature et d'une solide réputation sur le marché britannique. Ubertas Consulting, quant à elle, bénéficiera du portefeuille de services élargi de Devoteam et de son expertise de pointe.

La nouvelle entité intégrée répond à la demande croissante de solutions AWS dans la région. Cela permet aux entreprises d'atteindre leurs objectifs de transformation numérique. Devoteam renforce ainsi sa position en tant que fournisseur AWS leader au Royaume-Uni.

Vers une transformation digitale accélérée

L'acquisition d'Ubertas Consulting par Devoteam marque une étape significative dans l'expansion de l'expertise AWS de Devoteam au Royaume-Uni. Cette intégration stratégique permet d'offrir des solutions cloud performantes à une clientèle élargie.

Grâce à cette synergie, les deux entreprises sont bien placées pour répondre aux exigences croissantes de transformation numérique de leurs clients. Cette union promet de redéfinir les standards de l'excellence dans le domaine du conseil en cloud AWS.

