Disney porte plainte contre MidJourney ! Début de la guerre du dessin contre l’IA ?

Depuis plusieurs mois, les plateformes de génération d’images comme Midjourney font le bonheur des internautes. Une simple requête, et l’outil génère en quelques secondes des versions revisitées ou fidèles des personnages de la pop culture. Harry Potter, Star Wars, Les Simpson, Pokémon…

Ainsi, Disney et NBCUniversal ne comptent plus rester les bras croisés à regarder l’IA s’approprier leur œuvre. Des œuvres issues de décennies d’efforts créatifs et financiers

Tous deux ont déposé une plainte officielle contre Midjourney, l’un des générateurs d’images les plus populaires au monde. Ils accusent l’IA d’avoir reproduit sans autorisation des contenus visuels protégés par le droit d’auteur.

MidJourney joue avec la loi du coypright

La plainte, déposée devant un tribunal fédéral de San Francisco, s’étale sur 110 pages. Les deux géants de l’audiovisuel y avancent que Midjourney a utilisé, sans autorisation préalable, plusieurs millions d’images issues de leurs catalogues.

Du côté de Disney, Iron Man, Buzz l’Éclair, Jack Sparrow, Elsa et Dark Vador sont notamment cités. Et pour NBCUniversal, le Grinch ainsi que les Minions ont été mentionnés. Apparemment, ces visuels ont été intégrés aux bases de données destinées à entraîner Midjourney.

C’est ainsi, selon les plaignants, que l’IA peut générer à la demande des versions proches de ces figures cultes. D’ailleurs, ils affirment que l’outil ne se contente pas de s’inspirer vaguement de leurs œuvres.

L’outil est aujourd’hui capable de produire des déclinaisons visuelles extrêmement fidèles à l’original. Ce, au point de confondre l’authentique avec la version générée.

Pour appuyer leurs accusations, Disney et NBCUniversal ont versé au dossier de nombreux exemples de productions issues de Midjourney.

« Lorsqu’un utilisateur entre une requête mentionnant Spider-Man, les Minions ou Iron Man, Midjourney génère une image directement reconnaissable du personnage en question, qu’il affiche publiquement ou rend téléchargeable », détaille la plainte.

Cela dit, au-delà de l’atteinte à l’image, les deux studios reprochent aussi à la société de tirer un avantage commercial de leurs propriétés intellectuelles. Et ce, sans autorisation ni rétribution.

« Nos univers narratifs et visuels sont le fruit de décennies d’investissement en créativité, en innovation et en moyens financiers. Ces efforts ont été permis par les garanties offertes par le droit d’auteur, qui accorde aux créateurs le monopole d’exploitation de leurs œuvres », rappelle Disney..

« Le piratage reste du piratage, qu’il soit manuel ou généré par une machine », concluent-ils.

Une première salve judiciaire qui pourrait en déclencher d’autres

Disney et NBCUniversal sont les premiers studios hollywoodiens à se lancer dans une telle bataille juridique contre une entreprise d’IA générative. Cependant, il n’est pas exclu que leur initiative influence d’autres actions.

Pourquoi ? Car primo, Midjourney est peut-être aujourd’hui dans la ligne de mire. Mais, elle n’est pas la seule à être concernée. De nombreux outils d’IA permettent eux aussi de créer des images inspirées d’univers protégés.

Certes, certaines plateformes comme ChatGPT intègrent des avertissements ou des limitations techniques. Cette dernière affirmant qu’elles ne peuvent pas produire des copies exactes de personnages comme Mario pour des raisons légales.

Toutefois, le résultat final est quand même souvent très proche de l’original. Ce qui, du point de vue des ayants droit, reste problématique.

Et secundo, cette plainte n’est pas la seule procédure visant les acteurs du secteur. Getty Images, par exemple, a attaqué Stable Diffusion pour utilisation illégale de son logo. Anthropic, à l’origine de l’IA Claude, a également été épinglée pour avoir généré des paroles de chansons protégées.

Pour en revenir à Midjourney, à ce jour, elle n’a pas encore réagi publiquement à cette plainte. Mais à mon avis, cette affaire pourrait changer les règles du jeu et redessiner les contours légaux de la création avec l’IA.

Et vous, qu’en pensez-vous ? En passant, selon vous, si MidJourney crée des images des personnages cultes de Disney, à qui appartient l’œuvre ? À leur créateur ou à l’IA ?

