Elon Musk va utiliser l’IA Grok 3 pour créer des jeux vidéo ultra réalistes !

À peine quelques jours après le lancement officiel de Grok 3, Elon Musk a déjà en tête un projet visant à intégrer cette IA dans les jeux vidéo.

Elon Musk et son entreprise xAI viennent d’annoncer une initiative audacieuse : créer un studio de jeux vidéo basé sur l’IA Grok 3. L’objectif est clair : concevoir des jeux aux graphismes photoréalistes en utilisant la puissance de l’intelligence artificielle.

Lors de la présentation du tout nouveau Grok 3, Elon Musk a révélé son intention de fonder un studio de jeux IA chez xAI. Il a même envisagé de le nommer Epic Games avant de réaliser que ce nom était déjà pris. Pour le moment, l’équipe est composée de 9 membres, dont Musk lui-même.

Notons que les capacités de Grok 3 ont déjà été mises à l’épreuve. Les développeurs ont démontré que cette IA pouvait générer une version simplifiée de Tetris en utilisant Python.

En plus, un utilisateur a également testé Grok 3 pour coder une version du jeu Bubble Trouble en 2D. L’IA a réussi à intégrer des éléments physiques, des collisions et une interface utilisateur fonctionnelle. Cependant, elle ne parvient pas encore à reproduire des effets sonores rétro avec précision.

i re-created my favorite childhood game with @grok: bubble trouble



the game is filled with bouncing bubbles that behave with realistic physics—they bounce off walls and, when hit by the player's projectile, split into smaller bubbles. you win when they disappear.



prompt below pic.twitter.com/tIkF8BD1Kl